Это время пришло: о чем умоляет россия

Россия пытается использовать международные площадки для снятия ограничений, введенных Западом после начала полномасштабной войны против Украины. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, представители РФ во время сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале обратились к ведущим мировым игрокам с просьбой ослабить санкции на поставку авиационных запчастей.

Санкции против России

В Москве называют эти ограничения "незаконными принудительными мерами" и утверждают, что они якобы ставят под угрозу безопасность полетов и противоречат международным авиационным правилам. Санкции, введенные в феврале 2022 года, закрыли доступ России к закупке новых самолетов и комплектующих для более чем 700 воздушных судов Airbus и Boeing, находящихся у российских авиакомпаний. В результате перевозчики РФ вынуждены искать детали через косвенные каналы, используя "серые" схемы снабжения.

Кроме того, Россия пытается вернуться в руководящий состав ИКАО, претендуя на место в Совете организации. Предыдущая попытка в 2022 году завершилась неудачей после полномасштабного вторжения в Украину. В этот раз кандидатуру Москвы уже открыто оспаривает Канада, заявив, что не поддержит ее избрание.

Таким образом, Россия пытается добиться смягчения санкционного давления и возобновить свое влияние в международных авиационных структурах. Однако позиция западных государств свидетельствует о том, что ее попытки могут снова испытать провал.

