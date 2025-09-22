Темна сторона російський лікарів: що роблять замість лікування

У системі російських тюрем та колоній зафіксовані факти співучасті медичного персоналу у катуваннях. Про це йдеться у новому звіті спеціальної доповідачки Ради ООН з прав людини Маріани Кацарової, повідомляє Bild.

Катування замість лікування

За її словами, під час дослідження було задокументовано щонайменше 50 випадків, коли лікарі та інші працівники медицини у Росії брали безпосередню участь у знущаннях над ув’язненими. Йдеться не лише про відмову у наданні допомоги, але й про навмисне погіршення стану здоров’я та фіксацію неправдивих медичних даних для прикриття катувань.

Кацарова наголосила, що у Росії діє ціла державна система, побудована на страху, репресіях і покараннях. Вона передбачає переслідування політичних опонентів, утримання їх у нелюдських умовах, застосування тортур та примусове "лікування" у психіатричних клініках. Таким чином, лікарі, замість того щоб виконувати свій професійний обов’язок, стають інструментом репресивного апарату.

У звіті також підкреслюється, що ці практики спрямовані на те, щоб змусити політв’язнів мовчати й продемонструвати всьому суспільству безальтернативність державного контролю.

Міжнародні правозахисники закликають звернути особливу увагу на ці факти, адже мова йде про порушення фундаментальних норм міжнародного гуманітарного та медичного права, які мають розслідуватися на глобальному рівні.

