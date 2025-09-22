Фатальний крок: що сталося з волонтеркою

Рубрики
Ткачова Марія
На деокупованих територіях Харківщини знову нагадала про себе смертельна небезпека мін. У місті Куп’янськ 21 вересня стався трагічний інцидент — 45-річна волонтерка підірвалася на вибуховому пристрої.
Волонтерка підірвалася на міні
За попередніми даними, жінка наступила на невідомий предмет, що знаходився на сходах школи. У результаті вибуху вона отримала тяжкі поранення: численні травми ніг та перелом. Поліцейські, які прибули на місце події, оперативно евакуювали постраждалу у більш безпечний район і передали медикам. Лікарі швидкої допомоги госпіталізували жінку до лікарні, де їй надають необхідну допомогу.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — "воєнні злочини". Слідчі наголошують, що підриви на вибухових пристроях у мирних населених пунктах є наслідком воєнних злочинів армії РФ, яка залишає після себе заміновану територію.
Поліція закликає громадян бути особливо обережними. У регіонах, де тривають або тривали бойові дії, мінна небезпека залишається вкрай високою. У жодному разі не можна підходити чи торкатися підозрілих предметів. У разі їх виявлення слід негайно телефонувати за номерами "101" або "102".
Трагічний випадок у Куп’янську ще раз підкреслює: навіть звичайний похід у школу чи пересування містом у прифронтових районах може стати смертельно небезпечним.