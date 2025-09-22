logo_ukra

Фатальний крок: що сталося з волонтеркою

На Харківщині поліцейські врятували волонтерку, яка підірвалася на вибухівці у Куп’янську

22 вересня 2025, 17:33
Ткачова Марія

На деокупованих територіях Харківщини знову нагадала про себе смертельна небезпека мін. У місті Куп’янськ 21 вересня стався трагічний інцидент — 45-річна волонтерка підірвалася на вибуховому пристрої.

Фатальний крок: що сталося з волонтеркою

Волонтерка підірвалася на міні

За попередніми даними, жінка наступила на невідомий предмет, що знаходився на сходах школи. У результаті вибуху вона отримала тяжкі поранення: численні травми ніг та перелом. Поліцейські, які прибули на місце події, оперативно евакуювали постраждалу у більш безпечний район і передали медикам. Лікарі швидкої допомоги госпіталізували жінку до лікарні, де їй надають необхідну допомогу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — "воєнні злочини". Слідчі наголошують, що підриви на вибухових пристроях у мирних населених пунктах є наслідком воєнних злочинів армії РФ, яка залишає після себе заміновану територію.

Поліція закликає громадян бути особливо обережними. У регіонах, де тривають або тривали бойові дії, мінна небезпека залишається вкрай високою. У жодному разі не можна підходити чи торкатися підозрілих предметів. У разі їх виявлення слід негайно телефонувати за номерами "101" або "102".

Трагічний випадок у Куп’янську ще раз підкреслює: навіть звичайний похід у школу чи пересування містом у прифронтових районах може стати смертельно небезпечним.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії триває черговий показовий судовий процес проти українських військовополонених. Прокурор Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону попросив для бійців батальйону "Айдар" покарання у вигляді від 20 до 24 років ув’язнення за звинуваченнями у "тероризмі".



Джерело: https://www.facebook.com/share/r/1Au74vU2dP/
