Батальйон «Айдар» бʼє на сполох: за що судять та катують українських військових

У Росії триває черговий показовий судовий процес проти українських військовополонених. Прокурор Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону попросив для бійців батальйону "Айдар" покарання у вигляді від 20 до 24 років ув’язнення за звинуваченнями у "тероризмі".

Знущання над українськими воїнами на Росії

За даними видання "Медиазона", загалом під судом опинилися 18 українських захисників. Їм інкримінують участь у діяльності "терористичної організації", "насильницьке захоплення влади" та нібито "проходження навчання з терористичною метою". При цьому сторона обвинувачення вимагає, аби перші шість років свого строку військові провели у в’язниці, а решту часу — у колонії суворого режиму.

У ході процесу українські військові заявляли, що після полону на тимчасово окупованій Донеччині їх піддавали катуванням. Це ще раз ставить під сумнів легітимність усіх доказів, зібраних російськими силовиками.

Батальйон "Айдар" виступив із жорсткою заявою, назвавши суд у Ростові "накрученим та фіктивним", а також таким, що не має нічого спільного з правосуддям. Українські військові закликали не визнавати ці вироки легітимними та звернулися до українського суспільства й міжнародної спільноти з проханням посилювати тиск на Росію.

"Просимо поширювати інформацію, звертатися до міжнародних правозахисних інституцій, надавати правову та гуманітарну підтримку — усе, що може допомогти якнайшвидше повернути хлопців додому", — наголосили в підрозділі.

Ця справа вкотре демонструє використання судів у Росії як інструменту політичних репресій та тиску на українських військових, які виконували свій обов’язок із захисту Батьківщини.

