Резонансна справа та кому суд виніс вирок на довічне увʼязнення
НОВИНИ

Резонансна справа та кому суд виніс вирок на довічне увʼязнення

Довічне ув’язнення за вбивство підлітка Максима Матерухіна: суд виніс вирок ексспівробітнику УДО

22 вересня 2025, 15:31
Автор:
Ткачова Марія

У справі про резонансне вбивство 15-річного Максима Матерухіна поставлена крапка: суд визнав підозрюваного Артема Косова винним та засудив його до довічного ув’язнення. Про це повідомляє кореспондент із зали суду.

Резонансна справа та кому суд виніс вирок на довічне увʼязнення

Вбивство на фунікулері: що виніс суд

За матеріалами слідства, трагедія сталася 7 квітня 2024 року на станції київського фунікулера. Того вечора ексспівробітник Управління державної охорони перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Під час конфлікту з підлітком він штовхнув хлопця у бік вікна. Максим упав, розбив головою скло та отримав глибокий поріз шиї, несумісний із життям.


Резонансна справа та кому суд виніс вирок на довічне увʼязнення - фото 2

Косов раніше визнав свою провину і заявляв, що не мав наміру вбивати. За його словами, трагедія стала наслідком необережності. Однак прокурори наполягали, що його дії носили умисний характер, і вимагали для нього максимального покарання — довічного позбавлення волі.

Сторона захисту намагалася переконати суд у перекваліфікації злочину на "вбивство з необережності", що передбачає значно м’якше покарання. Проте суд погодився з позицією обвинувачення.

Батьки загиблого Максима Матерухіна назвали вирок "справедливим" і заявили, що довічне ув’язнення є єдиним адекватним покаранням для вбивці їхнього сина.

Резонансна справа викликала значний суспільний відгук. Вона стала черговим нагадуванням про наслідки безкарності та зловживання службовим становищем, а також про відповідальність, яка має наставати незалежно від минулих заслуг чи статусу підозрюваного.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на 20 вересня безпілотники ЗСУ завдали масштабної атаки по об’єктах паливно-енергетичного комплексу в Самарській області Росії. За офіційними даними, губернатор повідомив про чотирьох загиблих та одного пораненого, проте не уточнив, ким саме були жертви. Як з’ясувало видання ASTRA, усі загиблі працювали у нафтодобувній компанії "РИТЭК-Самара-Нафта". Серед них — інженер-технолог, два майстри та оператор. Поранення отримав охоронець підприємства.



Джерело: https://t.me/suspilnenews/56365
