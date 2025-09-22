Резонансна справа та кому суд виніс вирок на довічне увʼязнення

У справі про резонансне вбивство 15-річного Максима Матерухіна поставлена крапка: суд визнав підозрюваного Артема Косова винним та засудив його до довічного ув’язнення. Про це повідомляє кореспондент із зали суду.

Вбивство на фунікулері: що виніс суд

За матеріалами слідства, трагедія сталася 7 квітня 2024 року на станції київського фунікулера. Того вечора ексспівробітник Управління державної охорони перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Під час конфлікту з підлітком він штовхнув хлопця у бік вікна. Максим упав, розбив головою скло та отримав глибокий поріз шиї, несумісний із життям.







Косов раніше визнав свою провину і заявляв, що не мав наміру вбивати. За його словами, трагедія стала наслідком необережності. Однак прокурори наполягали, що його дії носили умисний характер, і вимагали для нього максимального покарання — довічного позбавлення волі.

Сторона захисту намагалася переконати суд у перекваліфікації злочину на "вбивство з необережності", що передбачає значно м’якше покарання. Проте суд погодився з позицією обвинувачення.

Батьки загиблого Максима Матерухіна назвали вирок "справедливим" і заявили, що довічне ув’язнення є єдиним адекватним покаранням для вбивці їхнього сина.

Резонансна справа викликала значний суспільний відгук. Вона стала черговим нагадуванням про наслідки безкарності та зловживання службовим становищем, а також про відповідальність, яка має наставати незалежно від минулих заслуг чи статусу підозрюваного.

