Резонансное дело и кому суд вынес приговор на пожизненное заключение

По делу о резонансном убийстве 15-летнего Максима Матерухина поставлена точка: суд признал подозреваемого Артема Косова виновным и приговорил его к пожизненному заключению. Об этом сообщает корреспондент из зала суда.

Убийство на фуникулере: что вынес суд

По материалам следствия, трагедия произошла 7 апреля 2024 на станции киевского фуникулера. В тот вечер экс-сотрудник Управления государственной охраны находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Во время конфликта с подростком он толкнул парня в сторону окна. Максим упал, разбил головой стекло и получил глубокий порез шеи, несовместимый с жизнью.







Косов ранее признал свою вину и заявлял, что не собирался убивать. По его словам, трагедия стала следствием неосторожности. Однако прокуроры настаивали, что его действия носили умышленный характер и требовали для него максимального наказания — пожизненного лишения свободы.

Сторона защиты пыталась убедить суд в переквалификации преступления на "убийство по неосторожности", что предусматривает более мягкое наказание. Однако суд согласился с позицией обвинения.

Родители погибшего Максима Матерухина назвали приговор "справедливым" и заявили, что пожизненное заключение является единственным адекватным наказанием для убийцы их сына.

Резонансное дело вызвало значительный общественный отклик. Она стала очередным напоминанием о последствиях безнаказанности и злоупотреблении служебным положением, а также об ответственности, которая должна наступать вне зависимости от прошлых заслуг или статуса подозреваемого.

