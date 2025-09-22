Росіяни повідомляють про наймасштабніший удар ЗСУ

У ніч на 20 вересня безпілотники ЗСУ завдали масштабної атаки по об’єктах паливно-енергетичного комплексу в Самарській області Росії. За офіційними даними, губернатор повідомив про чотирьох загиблих та одного пораненого, проте не уточнив, ким саме були жертви. Як з’ясувало видання ASTRA, усі загиблі працювали у нафтодобувній компанії "РИТЭК-Самара-Нафта". Серед них — інженер-технолог, два майстри та оператор. Поранення отримав охоронець підприємства.

Росіяни панікують через удар ЗСУ

За інформацією джерел ASTRA у МНС РФ, внаслідок атаки було пошкоджено одразу три ключові об’єкти інфраструктури. Йдеться про установку "Транснефть-Приволга" в селищі Просвіт, де загорілася перекачувальна станція; "Новокуйбишевський нафтопереробний завод", де вогонь охопив технологічний трубопровід; а також виробничу площадку компанії "Самара-Нафта" в селищі Домашка Кінельського району, де спалахнула газова труба. На всіх трьох підприємствах виникли пожежі.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удари по НПЗ у Новокуйбишевську та по нафтобазі "Самара" у селищі Просвіт. Це не єдина атака тієї ночі — безпілотники також вразили нафтопереробний завод у Саратові. ASTRA оприлюднила геолокацію кадрів із місця події.

Компанії, що зазнали ураження, належать до найбільших гравців на російському паливно-енергетичному ринку. "Новокуйбишевський НПЗ" входить до групи підприємств "Роснефти" та має річну потужність майже 9 млн тонн переробки нафти. "Транснефть-Приволга" є дочірньою структурою "Транснефти" та оператором магістральних нафтопроводів у Приволжжі. А "РИТЭК-Самара-Нафта" розробляє понад пів сотні родовищ у Самарській та Ульяновській областях.

Таким чином, удари ЗСУ 20 вересня стали одними з наймасштабніших по об’єктах паливно-енергетичного комплексу Росії за останні місяці, показавши вразливість навіть стратегічних підприємств у глибині країни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці готуються до нової ініціативи, спрямованої на вшанування пам’яті полеглих героїв. Як повідомив заступник голови Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, вже до кінця тижня у центрі Києва щодня о 09:00 перекриватимуть Хрещатик на час загальнонаціональної хвилини мовчання.