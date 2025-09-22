Россияне сообщают о самом масштабном ударе ВСУ

В ночь на 20 сентября беспилотники ВСУ нанесли масштабную атаку по объектам топливно-энергетического комплекса в Самарской области России. По официальным данным, губернатор сообщил о четырех погибших и одном раненом, однако не уточнил, кем именно были жертвы. Как выяснило издание ASTRA, все погибшие работали в нефтедобывающей компании "РИТЭК-Самара-Нефть". Среди них инженер-технолог, два мастера и оператор. Ранение получил охранник предприятия.

Россияне паникуют из-за удара ВСУ

По информации источников ASTRA в МЧС РФ, в результате атаки были повреждены сразу три ключевых объекта инфраструктуры. Речь идет об установке "Транснефть-Приволга" в поселке Просвет, где загорелась перекачивающая станция; "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод", где огонь охватил технологический трубопровод; а также производственную площадку компании "Самара-Нефть" в поселке Домашка Кинельского района, где загорелась газовая труба. На всех трех предприятиях возникли пожары.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ подтвердили удары по НПЗ в Новокуйбышевске и по нефтебазе "Самара" в поселке Просвет. Это не единственная атака в ту ночь – беспилотники также поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. ASTRA обнародовала геолокацию кадров с места происшествия.

Потерпевшие поражение компании принадлежат к крупнейшим игрокам на российском топливно-энергетическом рынке. Новокуйбышевский НПЗ входит в группу предприятий Роснефти и имеет годовую мощность почти 9 млн тонн переработки нефти. "Транснефть-Приволга" является дочерней структурой "Транснефти" и оператором магистральных нефтепроводов в Приволжье. А "РИТЭК-Самара-Нефть" разрабатывает более полусотни месторождений в Самарской и Ульяновской областях.

Таким образом, удары ВСУ 20 сентября стали одними из самых масштабных по объектам топливно-энергетического комплекса России за последние месяцы, показав уязвимость даже стратегических предприятий в глубине страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице готовятся к новой инициативе, направленной на чествование памяти павших героев. Как сообщил заместитель председателя Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, уже к концу недели в центре Киева каждый день в 09:00 будут перекрывать Крещатик на время общенациональной минуты молчания.