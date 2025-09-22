Россияне сообщают о самом масштабном ударе ВСУ

Рубрики
Ткачова Марія
В ночь на 20 сентября беспилотники ВСУ нанесли масштабную атаку по объектам топливно-энергетического комплекса в Самарской области России. По официальным данным, губернатор сообщил о четырех погибших и одном раненом, однако не уточнил, кем именно были жертвы. Как выяснило издание ASTRA, все погибшие работали в нефтедобывающей компании "РИТЭК-Самара-Нефть". Среди них инженер-технолог, два мастера и оператор. Ранение получил охранник предприятия.
Россияне паникуют из-за удара ВСУ
По информации источников ASTRA в МЧС РФ, в результате атаки были повреждены сразу три ключевых объекта инфраструктуры. Речь идет об установке "Транснефть-Приволга" в поселке Просвет, где загорелась перекачивающая станция; "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод", где огонь охватил технологический трубопровод; а также производственную площадку компании "Самара-Нефть" в поселке Домашка Кинельского района, где загорелась газовая труба. На всех трех предприятиях возникли пожары.
В то же время в Генеральном штабе ВСУ подтвердили удары по НПЗ в Новокуйбышевске и по нефтебазе "Самара" в поселке Просвет. Это не единственная атака в ту ночь – беспилотники также поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. ASTRA обнародовала геолокацию кадров с места происшествия.
Потерпевшие поражение компании принадлежат к крупнейшим игрокам на российском топливно-энергетическом рынке. Новокуйбышевский НПЗ входит в группу предприятий Роснефти и имеет годовую мощность почти 9 млн тонн переработки нефти. "Транснефть-Приволга" является дочерней структурой "Транснефти" и оператором магистральных нефтепроводов в Приволжье. А "РИТЭК-Самара-Нефть" разрабатывает более полусотни месторождений в Самарской и Ульяновской областях.
Таким образом, удары ВСУ 20 сентября стали одними из самых масштабных по объектам топливно-энергетического комплекса России за последние месяцы, показав уязвимость даже стратегических предприятий в глубине страны.