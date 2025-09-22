Батальон «Айдар» бьет тревогу: за что судят и пытают украинских военных

В России продолжается очередной показательный судебный процесс против украинских военнопленных. Прокурор Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону попросил для бойцов батальона "Айдар" наказание в виде от 20 до 24 лет заключения по обвинению в "терроризме".

Издевательства над украинскими воинами в России

По данным издания "Медиазона", всего под судом оказались 18 украинских защитников. Им инкриминируют участие в деятельности "террористической организации", "насильственном захвате власти" и якобы "прохождении обучения с террористической целью". При этом сторона обвинения требует, чтобы первые шесть лет своего срока военные провели в тюрьме, а остальное время – в колонии строгого режима.

В ходе процесса украинские военные заявляли, что после плена на временно оккупированной Донбассе их подвергали пыткам. Это еще раз подвергает сомнению легитимность всех доказательств, собранных российскими силовиками.

Батальон "Айдар" выступил с жестким заявлением, назвав суд в Ростове "накрученным и фиктивным", а также не имеющим ничего общего с правосудием. Украинские военные призвали не признавать эти приговоры легитимными и обратились к украинскому обществу и международному сообществу с просьбой усиливать давление на Россию.

"Просим распространять информацию, обращаться в международные правозащитные институты, оказывать правовую и гуманитарную поддержку — все, что может помочь как можно быстрее вернуть ребят домой", — подчеркнули в подразделении.

Это дело демонстрирует использование судов в России как инструмента политических репрессий и давления на украинских военных, которые выполняли свой долг по защите Родины.

