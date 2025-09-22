Роковой шаг: что произошло с волонтером

На деоккупированных территориях Харьковщины снова напомнила о себе смертельная опасность мин. В городе Купянск 21 сентября произошел трагический инцидент — 45-летняя волонтер подорвалась на взрывном устройстве.

Волонтер подорвалась на мине

По предварительным данным, женщина наступила на неизвестный предмет, находившийся на лестнице школы. В результате взрыва она получила тяжелые ранения: многочисленные травмы ног и перелом. Прибывшие на место происшествия полицейские оперативно эвакуировали пострадавшую в более безопасный район и передали медикам. Врачи скорой помощи госпитализировали женщину в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины – "военные преступления". Следователи подчеркивают, что взрывы на взрывных устройствах в мирных населенных пунктах являются следствием военных преступлений армии РФ, оставляющей после себя заминированную территорию.

Полиция призывает граждан быть особенно осторожными. В регионах, где продолжаются или продолжались боевые действия, минная опасность остается крайне высокой. Ни в коем случае нельзя подходить или касаться подозрительных предметов. В случае их обнаружения следует немедленно звонить по телефону "101" или "102".

Трагический случай в Купянске еще раз подчеркивает: даже обычный поход в школу или передвижение по городу в прифронтовых районах может оказаться смертельно опасным.

