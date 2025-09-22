Темная сторона российских врачей: что делают вместо лечения

В системе российских тюрем и колоний зафиксированы факты соучастия медицинского персонала в пытках. Об этом говорится в новом отчете специального докладчика Совета ООН по правам человека Марианы Кацаровой, сообщает Bild.

Издевательства вместо лечения

По ее словам, в ходе исследования было задокументировано не менее 50 случаев, когда врачи и другие работники медицины в России принимали непосредственное участие в издевательствах над заключенными. Речь идет не только об отказе в оказании помощи, но и об умышленном ухудшении состояния здоровья и фиксации ложных медицинских данных для прикрытия пыток.

Кацарова подчеркнула, что в России действует целая государственная система, построенная на страхе, репрессиях и наказаниях. Она предусматривает преследование политических оппонентов, содержание их в бесчеловечных условиях, применение пыток и принудительное лечение в психиатрических клиниках. Таким образом, врачи вместо того чтобы выполнять свой профессиональный долг, становятся инструментом репрессивного аппарата.

В отчете также подчеркивается, что эти практики направлены на то, чтобы заставить политзаключенных молчать и продемонстрировать всему обществу безальтернативность государственного контроля.

Международные правозащитники призывают обратить особое внимание на эти факты, поскольку речь идет о нарушении фундаментальных норм международного гуманитарного и медицинского права, которые должны расследоваться на глобальном уровне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на деоккупированных территориях Харьковщины снова напомнила о себе смертельная опасность мин. В городе Купянск 21 сентября произошел трагический инцидент — 45-летняя волонтер подорвалась на взрывном устройстве.