Неожиданный поворот: какие популярные бренды одежды возвращаются в Россию, несмотря на санкции

Ткачова Марія
Несмотря на заявления испанской компании Inditex об отсутствии планов возвращаться на российский рынок, в РФ снова появилась одежда ее брендов. Как сообщает РБК Петербург, в сети магазинов "Твое" начали продавать продукцию Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho.
Знаменитые бренды возвращаются в Россию
По данным издания, вещи этих марок можно приобрести в девяти торговых точках сети, расположенных в семи российских городах: Москве (три магазина), Санкт-Петербурге, Казани, Тольятти, Волгограде, Нижнем Новгороде и Краснодаре. В то же время, онлайн-заказ или предварительное бронирование этих товаров не предусмотрены. В компании Твое отказались объяснять, каким образом и по какой схеме осуществляются поставки продукции Inditex.
До полномасштабного вторжения России в Украину в стране работало 514 магазинов испанского ритейл-гиганта. Осенью 2022 года права на 245 торговых точек в РФ были переданы ближневосточной Daher Group, связанной с семьей Дахер, владеющей франшизой Inditex в ряде стран. Остальные 269 магазинов были закрыты. На маркетплейсах Ozon и Wildberries также появились коллекции брендов группы.
В России тогда провели масштабный ребрендинг: Zara превратилась в Maag, Bershka – в Ecru, а Pull&Bear – в DUB. Несмотря на это, оригинальные вещи продолжили завозить через параллельный импорт и серые схемы.
В июне 2025 г. генеральный директор Inditex Оскар Гарсия Масейрас в комментарии Financial Times подчеркивал, что компания не видит условий для возвращения в Россию. Тем не менее РФ остается одним из важнейших рынков для бренда: до 2022 года он был вторым по объему прибыли после Испании и обеспечивал 8,5% общего дохода.
Таким образом, возврат продукции Inditex в российские магазины через "Твое" может свидетельствовать об использовании новых неофициальных каналов поставок, несмотря на санкции и официальную позицию самой компании.