Несмотря на заявления испанской компании Inditex об отсутствии планов возвращаться на российский рынок, в РФ снова появилась одежда ее брендов. Как сообщает РБК Петербург, в сети магазинов "Твое" начали продавать продукцию Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho.

Знаменитые бренды возвращаются в Россию

По данным издания, вещи этих марок можно приобрести в девяти торговых точках сети, расположенных в семи российских городах: Москве (три магазина), Санкт-Петербурге, Казани, Тольятти, Волгограде, Нижнем Новгороде и Краснодаре. В то же время, онлайн-заказ или предварительное бронирование этих товаров не предусмотрены. В компании Твое отказались объяснять, каким образом и по какой схеме осуществляются поставки продукции Inditex.

До полномасштабного вторжения России в Украину в стране работало 514 магазинов испанского ритейл-гиганта. Осенью 2022 года права на 245 торговых точек в РФ были переданы ближневосточной Daher Group, связанной с семьей Дахер, владеющей франшизой Inditex в ряде стран. Остальные 269 магазинов были закрыты. На маркетплейсах Ozon и Wildberries также появились коллекции брендов группы.

В России тогда провели масштабный ребрендинг: Zara превратилась в Maag, Bershka – в Ecru, а Pull&Bear – в DUB. Несмотря на это, оригинальные вещи продолжили завозить через параллельный импорт и серые схемы.

В июне 2025 г. генеральный директор Inditex Оскар Гарсия Масейрас в комментарии Financial Times подчеркивал, что компания не видит условий для возвращения в Россию. Тем не менее РФ остается одним из важнейших рынков для бренда: до 2022 года он был вторым по объему прибыли после Испании и обеспечивал 8,5% общего дохода.

Таким образом, возврат продукции Inditex в российские магазины через "Твое" может свидетельствовать об использовании новых неофициальных каналов поставок, несмотря на санкции и официальную позицию самой компании.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия пытается использовать международные площадки для снятия ограничений, введенных Западом после начала полномасштабной войны против Украины. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, представители РФ во время сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале обратились к ведущим мировым игрокам с просьбой ослабить санкции на поставку авиационных запчастей.