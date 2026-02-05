logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Як росіяни катують у полоні: втратила слух через гучну російську музику
commentss НОВИНИ Всі новини

Як росіяни катують у полоні: втратила слух через гучну російську музику

Кримська журналістка Ірина Данилович, засуджена Росією до 7 років ув’язнення, втратила слух через тортури та відсутність медичної допомоги в колонії

5 лютого 2026, 19:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Кримська громадянська журналістка та політична в’язня Ірина Данилович зазнає систематичних катувань у російській виправній колонії №7 у місті Зеленокумськ. Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр із посиланням на родину ув’язненої.

Як росіяни катують у полоні: втратила слух через гучну російську музику

Катування в полоні рф

За наявною інформацією, 46-річна Данилович повністю втратила слух на ліве вухо. Причиною стали тривалі проблеми зі здоров’ям, зокрема отит, сильні головні болі та постійний шум у голові, які залишаються без належного лікування. Медичну допомогу їй не надають, попри неодноразові звернення.

Замість цього адміністрація колонії застосовує психологічний тиск: у приміщеннях, де перебуває Данилович, регулярно вмикають гучну музику, ігноруючи її стан здоров’я та прохання припинити такі дії. Родина журналістки також повідомляє про відсутність необхідних ліків, повноцінного харчування та будь-якої психологічної підтримки.

Зв’язок із близькими суттєво обмежений — дозволяють лише короткі телефонні дзвінки, а листи підтримки до неї не доходять. Рідні розцінюють це як цілеспрямований тиск і форму катування.

Ірину Данилович було затримано російськими силовиками у квітні 2022 року в тимчасово окупованому Криму. У 2023 році підконтрольний РФ "суд" засудив її до семи років позбавлення волі та штрафу за звинуваченням у нібито "зберіганні вибухівки". Правозахисники вважають справу сфабрикованою та політично мотивованою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час чергового обміну полоненими в Україну повернули військовослужбовця, який із 2022 року вважався загиблим. Про це повідомляють українські ЗМІ.
У травні 2023 року після проведення ДНК-експертизи та встановлення збігу з одним із тіл загиблих було офіційно оформлено його смерть і проведено поховання. Родина отримала відповідні документи та вважала військового загиблим понад три роки. Сьогодні ж родичів поінформували про його звільнення з полону. Повідомлення надійшло від Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Згодом сім’я побачила військовослужбовця на офіційних фотографіях з обміну.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://nv.ua/ukr/socium/polituv-yaznena-irina-danilovich-perebuvaye-v-koloniji-bez-medichnoji-dopomogi-pogirshennya-zdorov-ya-50581330.html?utm_source=telegram
Теги:

Новини

Всі новини