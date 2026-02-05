Як росіяни катують у полоні: втратила слух через гучну російську музику

Рубрики
Ткачова Марія
Кримська громадянська журналістка та політична в’язня Ірина Данилович зазнає систематичних катувань у російській виправній колонії №7 у місті Зеленокумськ. Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр із посиланням на родину ув’язненої.
Катування в полоні рф
За наявною інформацією, 46-річна Данилович повністю втратила слух на ліве вухо. Причиною стали тривалі проблеми зі здоров’ям, зокрема отит, сильні головні болі та постійний шум у голові, які залишаються без належного лікування. Медичну допомогу їй не надають, попри неодноразові звернення.
Замість цього адміністрація колонії застосовує психологічний тиск: у приміщеннях, де перебуває Данилович, регулярно вмикають гучну музику, ігноруючи її стан здоров’я та прохання припинити такі дії. Родина журналістки також повідомляє про відсутність необхідних ліків, повноцінного харчування та будь-якої психологічної підтримки.
Зв’язок із близькими суттєво обмежений — дозволяють лише короткі телефонні дзвінки, а листи підтримки до неї не доходять. Рідні розцінюють це як цілеспрямований тиск і форму катування.
Ірину Данилович було затримано російськими силовиками у квітні 2022 року в тимчасово окупованому Криму. У 2023 році підконтрольний РФ "суд" засудив її до семи років позбавлення волі та штрафу за звинуваченням у нібито "зберіганні вибухівки". Правозахисники вважають справу сфабрикованою та політично мотивованою.