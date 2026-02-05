Как россияне пытают в плену: потеряла слух из-за громкой русской музыки

Крымская гражданская журналистка и политическая заключенная Ирина Данилович подвергается систематическим пыткам в российской исправительной колонии №7 в городе Зеленокумск. Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр со ссылкой на семью заключенного.

Пытки в плену рф

По имеющейся информации, 46-летняя Данилович полностью лишилась слуха на левое ухо. Причиной стали продолжительные проблемы со здоровьем, в частности, отит, сильные головные боли и постоянный шум в голове, которые остаются без надлежащего лечения. Медицинскую помощь ему не оказывают, несмотря на неоднократные обращения.

Вместо этого администрация колонии применяет психологическое давление: в помещениях, где находится Данилович, регулярно включают громкую музыку, игнорируя состояние здоровья и просьбу прекратить такие действия. Семья журналистки также сообщает об отсутствии необходимого лекарства, полноценного питания и какой-либо психологической поддержки.

Связь с близкими существенно ограничена — разрешают только короткие телефонные звонки, а письма поддержки до нее не доходят. Родные расценивают это как целенаправленное давление и форму пытки.

Ирина Данилович была задержана российскими силовиками в апреле 2022 года во временно оккупированном Крыму. В 2023 году подконтрольный РФ "суд" приговорил ее к семи годам лишения свободы и штрафу по обвинению в якобы "хранении взрывчатки". Правозащитники считают дело сфабрикованным и политически мотивированным.

