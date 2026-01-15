logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Як росіян кличуть в елітний спецназ путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Як росіян кличуть в елітний спецназ путіна

Російський портал «Госуслуги» почав розсилати громадянам запрошення на навчання в університеті спецназу імені Путіна з пропозицією «приєднатися до еліти»

15 січня 2026, 21:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російський державний портал "Госуслуги" розіслав користувачам повідомлення з пропозицією пройти навчання в Російському університеті спецназу імені Путіна, який розташований у Чечні. У розсилці громадян закликають "приєднатися до еліти Збройних сил Росії".

Як росіян кличуть в елітний спецназ путіна

Мобілізація в Росії

У листі, який отримав журналіст, зазначається, що охочим пропонують здобути "нову затребувану професію" та "допомогти своїй країні". Окремо наголошується на можливості отримання нової військової спеціальності, тренуваннях з інструкторами з бойовим досвідом, а також "гарантованому працевлаштуванні в елітні підрозділи армії та спецслужб".

У розсилці також вказується, що контракт можна укласти на чотири місяці без автоматичного продовження. Після цього користувачів закликають "стати частиною військової еліти країни просто зараз".

За інформацією журналістів, таке повідомлення отримав один із представників медіа, який за віком підпадає під категорію призовників російської армії.

Російський університет спецназу імені Путіна був створений у 2013 році з ініціативи керівництва Чечні. Назву на честь Путіна навчальному закладу присвоїли у 2024 році. У тому ж році університет відвідував президент РФ.

Зазначається, що заклад готує військових для участі у війні проти України. У жовтні 2024 року об’єкт зазнав атаки українських безпілотників.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що державна програма, яка передбачає надання учасникам бойових дій із житлом на тимчасово окупованих територіях по 2 мільйони гривень на придбання нового помешкання, фактично не працює. Про це заявили у громадській організації "Захист Держави".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/agentstvonews/13495
Теги:

Новини

Всі новини