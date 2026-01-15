Як росіян кличуть в елітний спецназ путіна

Російський державний портал "Госуслуги" розіслав користувачам повідомлення з пропозицією пройти навчання в Російському університеті спецназу імені Путіна, який розташований у Чечні. У розсилці громадян закликають "приєднатися до еліти Збройних сил Росії".

Мобілізація в Росії

У листі, який отримав журналіст, зазначається, що охочим пропонують здобути "нову затребувану професію" та "допомогти своїй країні". Окремо наголошується на можливості отримання нової військової спеціальності, тренуваннях з інструкторами з бойовим досвідом, а також "гарантованому працевлаштуванні в елітні підрозділи армії та спецслужб".

У розсилці також вказується, що контракт можна укласти на чотири місяці без автоматичного продовження. Після цього користувачів закликають "стати частиною військової еліти країни просто зараз".

За інформацією журналістів, таке повідомлення отримав один із представників медіа, який за віком підпадає під категорію призовників російської армії.

Російський університет спецназу імені Путіна був створений у 2013 році з ініціативи керівництва Чечні. Назву на честь Путіна навчальному закладу присвоїли у 2024 році. У тому ж році університет відвідував президент РФ.

Зазначається, що заклад готує військових для участі у війні проти України. У жовтні 2024 року об’єкт зазнав атаки українських безпілотників.

