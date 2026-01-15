Ветерани без житла: держава не виконує власну програму

Рубрики
Державна програма, яка передбачає надання учасникам бойових дій із житлом на тимчасово окупованих територіях по 2 мільйони гривень на придбання нового помешкання, фактично не працює. Про це заявили у громадській організації "Захист Держави".
Житло для ветеранів існує лише на папері
За даними організації, зі 25 тисяч поданих заяв держава схвалила лише близько 800. Така ситуація, зазначають у ГО, стала наслідком одразу кількох серйозних проблем.
З одного боку, програма має критичне недофінансування — з державного бюджету було виділено лише приблизно чверть від необхідної суми. З іншого боку, існують значні організаційні труднощі: у багатьох регіонах комісії, які мають ухвалювати рішення, досі не сформовані, а частина необхідних методик і процедур взагалі не розроблена.
У результаті ветерани, які втратили житло через війну та мають статус внутрішньо переміщених осіб, залишаються без реальної можливості отримати обіцяне державою нове помешкання.
У громадській організації "Захист Держави" наголосили на необхідності термінового втручання та закликали Премʼєр-міністра України й усі відповідальні органи невідкладно вжити заходів для виправлення ситуації та запуску програми в повноцінному режимі.