Ветерани без житла: держава не виконує власну програму
Ветерани без житла: держава не виконує власну програму

Ветерани зі статусом ВПО фактично не можуть скористатися державною програмою забезпечення житлом через системні проблеми з її реалізацією

15 січня 2026, 21:09
Автор:
Ткачова Марія

Державна програма, яка передбачає надання учасникам бойових дій із житлом на тимчасово окупованих територіях по 2 мільйони гривень на придбання нового помешкання, фактично не працює. Про це заявили у громадській організації "Захист Держави".

Ветерани без житла: держава не виконує власну програму

Житло для ветеранів існує лише на папері

За даними організації, зі 25 тисяч поданих заяв держава схвалила лише близько 800. Така ситуація, зазначають у ГО, стала наслідком одразу кількох серйозних проблем.

З одного боку, програма має критичне недофінансування — з державного бюджету було виділено лише приблизно чверть від необхідної суми. З іншого боку, існують значні організаційні труднощі: у багатьох регіонах комісії, які мають ухвалювати рішення, досі не сформовані, а частина необхідних методик і процедур взагалі не розроблена.

У результаті ветерани, які втратили житло через війну та мають статус внутрішньо переміщених осіб, залишаються без реальної можливості отримати обіцяне державою нове помешкання.

У громадській організації "Захист Держави" наголосили на необхідності термінового втручання та закликали Премʼєр-міністра України й усі відповідальні органи невідкладно вжити заходів для виправлення ситуації та запуску програми в повноцінному режимі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Алекс" скептично оцінив значення гучних кадрових призначень у владі, заявивши, що зміна навіть найвищих посадових осіб не здатна кардинально змінити ситуацію без системного підходу.
За його словами, з часом йому стало байдуже, хто саме обійматиме посади міністра чи віцепремʼєр-міністра, адже практичний досвід в армії неодноразово доводив: персональні рішення не працюють без змін усієї системи.



Джерело: https://zahyst.org.ua/news/1768471343-zayava-go-zahist-derzhavi-shchodo-problem-iz-zhitlovoyu-programoyu-dlya-vnutrishno-peremishchenih-osib
