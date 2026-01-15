logo

Ветераны без жилья: государство не выполняет собственную программу
Ветераны без жилья: государство не выполняет собственную программу

Ветераны со статусом ВПЛ фактически не могут воспользоваться государственной программой обеспечения жильем из-за системных проблем с ее реализацией

15 января 2026, 21:09
Автор:
Ткачова Марія

Государственная программа, которая предусматривает предоставление участникам боевых действий с жильем на временно оккупированных территориях по 2 миллиона гривен на приобретение нового дома, фактически не работает. Об этом заявили в общественной организации "Защита государства".

Ветераны без жилья: государство не выполняет собственную программу

Дома для ветеранов существуют только на бумаге

По данным организации, из 25 тысяч поданных заявлений государство одобрило всего около 800. Такая ситуация, отмечают в ГО, стала следствием нескольких серьезных проблем.

С одной стороны, программа имеет критическое недофинансирование — из государственного бюджета было выделено примерно четверть от необходимой суммы. С другой стороны, существуют значительные организационные трудности: во многих регионах комиссии, принимающие решения, до сих пор не сформированы, а часть необходимых методик и процедур вообще не разработана.

В результате ветераны, потерявшие жилье из-за войны и имеющие статус внутренне перемещенных лиц, остаются без реальной возможности получить обещанное государством новое жилье.

В общественной организации "Защита Государства" отметили необходимость срочного вмешательства и призвали Премьер-министра Украины и все ответственные органы безотлагательно принять меры по исправлению ситуации и запуску программы в полноценном режиме.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Военнослужащий Сил обороны с позывным "Алекс" скептически оценил значение громких кадровых назначений во власти, заявив, что смена даже высших должностных лиц не способна кардинально изменить ситуацию без системного подхода.
По его словам, со временем ему стало безразлично, кто будет занимать должности министра или вице-премьер-министра, ведь практический опыт в армии неоднократно доказывал: персональные решения не работают без изменений всей системы.



Источник: https://zahyst.org.ua/news/1768471343-zayava-go-zahist-derzhavi-shchodo-problem-iz-zhitlovoyu-programoyu-dlya-vnutrishno-peremishchenih-osib
