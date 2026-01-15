logo

Война с Россией Как россиян зовут в элитный спецназ путина
Как россиян зовут в элитный спецназ путина

Российский портал «Держуслуги» начал рассылать гражданам приглашения на обучение в университете спецназа имени Путина с предложением «присоединиться к элите»

15 января 2026, 21:44
Ткачова Марія

Российский государственный портал "Госуслуги" разослал пользователям сообщения с предложением пройти обучение в Российском университете спецназа имени Путина, расположенного в Чечне. В рассылке граждан призывают "присоединиться к элите Вооруженных сил России".

Как россиян зовут в элитный спецназ путина

Мобилизация в России

В письме, полученном журналистом, отмечается, что желающим предлагают получить "новую востребованную профессию" и "помочь своей стране". Отдельно отмечается возможность получения новой военной специальности, тренировки с инструкторами с боевым опытом, а также "гарантированное трудоустройство в элитные подразделения армии и спецслужб".

В рассылке также указывается, что контракт может быть заключен на четыре месяца без автоматического продления. После этого пользователей призывают стать частью военной элиты страны прямо сейчас.

По информации журналистов, такое сообщение получил один из представителей медиа, по возрасту подпадающий под категорию призывников российской армии.

Российский университет спецназа имени Путина был создан в 2013 году по инициативе руководства Чечни. Название в честь Путина учебному заведению было присвоено в 2024 году. В том же году университет посещал президент РФ.

Отмечается, что заведение готовит военных для участия в войне против Украины. В октябре 2024 года объект подвергся атакам украинских беспилотников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что государственная программа, которая предусматривает предоставление участникам боевых действий с жильем на временно оккупированных территориях по 2 миллиона гривен на приобретение нового жилья, фактически не работает. Об этом заявили в общественной организации "Защита государства".



Источник: https://t.me/agentstvonews/13495
