logo_ukra

BTC/USD

88132

ETH/USD

2972.11

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Як Росія буде святкувати новий рік: жорстока правда
commentss НОВИНИ Всі новини

Як Росія буде святкувати новий рік: жорстока правда

Новий рік без свят: росіяни зустрічатимуть 2026-й у режимі жорсткої економії

21 грудня 2025, 19:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що підготовка до святкування Нового року в РФ відбувається на тлі різкого падіння споживчої активності населення. Через стрімке зростання цін росіяни масово відмовляються від святкових витрат і змушені економити навіть на базових речах.

Як Росія буде святкувати новий рік: жорстока правда

Економія Росії на Новий рік

За даними розвідки, дедалі більше громадян РФ обмежуються мінімальним набором товарів та послуг, скорочуючи витрати на їжу, подарунки, розваги та святкові заходи.

Святковий бюджет скоротився майже вдвічі

У СЗР зазначають, що середній бюджет росіян на святкування Нового року 2026 року становить близько 14 тисяч рублів. Це майже вдвічі менше, ніж громадяни РФ планували витрачати на зустріч 2025 року.

"Росіяни дедалі частіше відмовляються від зайвих витрат і переходять у режим жорсткої економії", — йдеться в повідомленні розвідки.

Причини — інфляція і війна

Розвідка пояснює таку динаміку сукупністю економічних факторів, зокрема:

• зростанням інфляції;

• подорожчанням продуктів харчування;

• підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги;

• зростанням цін на одяг і базові товари.

Фактично російська економіка дедалі сильніше відчуває наслідки війни проти України, санкційного тиску та переорієнтації бюджету на військові потреби.

Свята без радості

Аналітики зазначають, що скорочення новорічних витрат — не лише фінансовий показник, а й індикатор загального падіння рівня життя в РФ. Навіть традиційні для російського суспільства масштабні новорічні застілля цього року для багатьох стануть недоступною розкішшю.

У СЗР наголошують, що тенденція до зниження споживання зберігатиметься й надалі, адже економічний тиск на населення Росії лише посилюється.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у межах міста Куп’янськ російські окупаційні підрозділи опинилися у фактичному оточенні. Про це повідомив військовий оглядач і речник Сил оборони Олександр Трегубов.





Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/FISUkraine/1100
Теги:

Новини

Всі новини