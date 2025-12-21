Як Росія буде святкувати новий рік: жорстока правда

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що підготовка до святкування Нового року в РФ відбувається на тлі різкого падіння споживчої активності населення. Через стрімке зростання цін росіяни масово відмовляються від святкових витрат і змушені економити навіть на базових речах.

Економія Росії на Новий рік

За даними розвідки, дедалі більше громадян РФ обмежуються мінімальним набором товарів та послуг, скорочуючи витрати на їжу, подарунки, розваги та святкові заходи.

Святковий бюджет скоротився майже вдвічі

У СЗР зазначають, що середній бюджет росіян на святкування Нового року 2026 року становить близько 14 тисяч рублів. Це майже вдвічі менше, ніж громадяни РФ планували витрачати на зустріч 2025 року.

"Росіяни дедалі частіше відмовляються від зайвих витрат і переходять у режим жорсткої економії", — йдеться в повідомленні розвідки.

Причини — інфляція і війна

Розвідка пояснює таку динаміку сукупністю економічних факторів, зокрема:

• зростанням інфляції;

• подорожчанням продуктів харчування;

• підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги;

• зростанням цін на одяг і базові товари.

Фактично російська економіка дедалі сильніше відчуває наслідки війни проти України, санкційного тиску та переорієнтації бюджету на військові потреби.



Свята без радості



Аналітики зазначають, що скорочення новорічних витрат — не лише фінансовий показник, а й індикатор загального падіння рівня життя в РФ. Навіть традиційні для російського суспільства масштабні новорічні застілля цього року для багатьох стануть недоступною розкішшю.



У СЗР наголошують, що тенденція до зниження споживання зберігатиметься й надалі, адже економічний тиск на населення Росії лише посилюється.



