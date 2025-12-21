Росіяни попали в пастку: повне оточення армії рф

У межах міста Куп’янськ російські окупаційні підрозділи опинилися у фактичному оточенні. Про це повідомив військовий оглядач і речник Сил оборони Олександр Трегубов.

Оточення армії рф в Купʼянську

За його словами, у самому Куп’янську діють малі піхотні групи армії РФ, які втратили можливість повноцінного маневру та перебувають під постійним вогневим тиском українських сил. У місті тривають бої, а ситуація для окупантів залишається критичною.

Тиск з лівобережжя Осколу

Паралельно з боями у самому Куп’янську російські війська намагаються змінити ситуацію на підступах до міста. Зокрема, на лівобережжі річки Оскіл окупанти намагаються витіснити підрозділи Збройних сил України за водну перешкоду.

Втім, за оцінкою української сторони, ці спроби не приносять результату. ЗСУ утримують позиції, зриваючи наміри ворога стабілізувати лінію фронту та створити умови для подальшого наступу.

Безуспішні атаки на Куп’янськ-Вузловий

Окремим напрямком тиску залишається Куп’янськ-Вузловий. Тут російські війська посилили штурмові дії, однак, як наголошує Трегубов, жодних тактичних успіхів окупантам досягти не вдалося.

Українські підрозділи продовжують стримувати ворога, завдаючи йому втрат і не дозволяючи вийти з ізоляції в межах міста.

Ситуація для РФ погіршується

Аналітики зазначають, що перебування малих піхотних груп РФ у міській забудові без стабільної логістики та підтримки технікою різко знижує їхню боєздатність. За відсутності прориву ззовні такі підрозділи ризикують бути:

• знищеними,

• змушеними відступати,

• або потрапити в полон.

Сили оборони України, своєю чергою, продовжують утримувати контроль над Куп’янськом і поступово виснажують противника.



