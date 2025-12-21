Россияне попали в ловушку: полное окружение армии РФ

В черте города Купянск российские оккупационные подразделения оказались в фактическом окружении. Об этом сообщил военный обозреватель и пресс-секретарь Сил обороны Александр Трегубов .

Окружение армии рф в Купянске

По его словам, в самом Купянске действуют малые пехотные группы армии РФ, упустившие возможность полноценного маневра и находящиеся под постоянным огневым давлением украинских сил. В городе продолжаются бои, а ситуация для окупантов остается критической.

Давление с левобережья Оскола

Параллельно с боями в самом Купянске русские войска пытаются изменить ситуацию на подступах к городу. В частности, на левобережье реки Оскол оккупанты пытаются вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины за водное препятствие.

Впрочем, по оценке украинской стороны, эти попытки не дают результата. ВСУ удерживают позиции, срывая намерения врага стабилизировать линию фронта и создать условия дальнейшего наступления.

Безуспешные атаки на Купянск-Узловой

Отдельным направлением давления остается Купянск-Узловой. Здесь русские войска усилили штурмовые действия, однако, как подчеркивает Трегубов, никаких тактических успехов оккупантам добиться не удалось.

Украинские подразделения продолжают сдерживать врага, нанося ему урон и не позволяя выйти из изоляции в черте города.

Ситуация для РФ усугубляется

Аналитики отмечают, что нахождение малых пехотных групп РФ в городской застройке без стабильной логистики и поддержки техникой резко снижает их боеспособность. При отсутствии прорыва извне такие подразделения рискуют быть:

• уничтоженными,

• вынужденными отступать,

• или попасть в плен.

Силы обороны Украины, в свою очередь, продолжают удерживать контроль над Купянском и постепенно истощают противника.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины ГУР МО Украины обнародовало перехват телефонного разговора российских военных на Запорожском направлении, в котором оккупанты откровенно говорят о готовности есть друг друга из-за отсутствия пищи.