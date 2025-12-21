logo_ukra

Канібалізм в армії рф: найтрешовіше перехоплення розмови росіян
Канібалізм в армії рф: найтрешовіше перехоплення розмови росіян

Головне управління розвідки оприлюднило чергове перехоплення розмови російських військових, яке шокувало навіть на тлі війни. Через відсутність постачання їжі окупанти обговорюють канібалізм і визнають повний розвал управління та забезпечення в армії РФ

21 грудня 2025, 18:15
Головне управління розвідки Міністерства оборони України ГУР МО України оприлюднило перехоплення телефонної розмови російських військових на Запорізькому напрямку, у якій окупанти відверто говорять про готовність їсти одне одного через відсутність їжі.

Канібалізм в армії рф: найтрешовіше перехоплення розмови росіян

Людожерство в армії рф

Запис демонструє критичний стан забезпечення в підрозділах армії РФ та повну деградацію дисципліни і контролю з боку командування.

"Я ножі наточив. Жрать хочу"

У перехопленій розмові один із російських військових прямо заявляє, що через голод вони готові перейти до канібалізму:

"Друг друга сожрем, уже все, пиз***. Уже ищем, кто помоложе. Я-то ножи наточил, мне пох**, кого резать. Жрать хочу".

Інший співрозмовник не заперечує, що ситуація зайшла надто далеко, а забезпечення з боку командування фактично відсутнє.

Канібалізм — не лише слова

У ГУР наголошують, що подібні розмови — не просто емоційні зриви. За даними української розвідки, у червні цього року військовослужбовець 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ протягом двох тижнів їв свого "побратима".

Цей факт, зазначають у розвідці, є прямим наслідком:

• проваленого тилового забезпечення,

• байдужості російського командування до власного особового складу,

• тотального хаосу в підрозділах на фронті.

Контраст із реальністю

На тлі перехопленої розмови в ГУР окремо підкреслили:

"Російських військовополонених в Україні годують тричі на день".

Таким чином українська сторона вкотре нагадує про дотримання міжнародного гуманітарного права та принципову різницю між ставленням України до полонених і тим, як Росія поводиться зі своїми ж солдатами.

Ознака системного розпаду

Експерти зазначають, що подібні перехоплення свідчать не лише про окремі ексцеси, а про системний колапс армії РФ

• нестачу продовольства,

• моральне виснаження,

• втрату керованості,

• дегуманізацію особового складу.

ГУР наголошує, що такі матеріали — чергове підтвердження реального стану російської армії, який Кремль намагається приховати від власного населення.

