Главное управление разведки Министерства обороны Украины ГУР МО Украины обнародовало перехват телефонного разговора российских военных на Запорожском направлении, в котором кафиры откровенно говорят о готовности есть друг друга из-за отсутствия пищи.

Людоедство в армии рф

Запись показывает критическое состояние обеспечения в подразделениях армии РФ и полную деградацию дисциплины и контроля со стороны командования.

"Я ножи наточил. Жрать хочу"

В перехваченном разговоре один из российских военных прямо заявляет, что из-за голода они готовы перейти к каннибализму:

"Друг друга сожрем, уже все, пиз***. Уже ищем, кто помолодеет. Я-то ножи наточил, мне пох**, кого резать. Жрать хочу".

Другой собеседник не отрицает, что ситуация зашла слишком далеко, а обеспечение со стороны командования фактически отсутствует.

Каннибализм — не только слова

В ГУР подчеркивают, что подобные разговоры не просто эмоциональные срывы. По данным украинской разведки, в июне этого года военнослужащий 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ в течение двух недель ел своего "побратима".

Этот факт, как отмечают в разведке, является прямым следствием:

• проваленного тылового обеспечения,

• безразличия российского командования к собственному личному составу,

• тотального хаоса в подразделениях на фронте.

Контраст с реальностью



На фоне перехваченного разговора в ГУР особо подчеркнули:

"Русских военнопленных в Украине кормят трижды в день".

Таким образом, украинская сторона в который раз напоминает о соблюдении международного гуманитарного права и принципиальной разнице между отношением Украины к пленным и тем, как Россия обращается со своими же солдатами.



Признак системного распада



Эксперты отмечают, что подобные перехваты свидетельствуют не только об отдельных эксцессах, но и о системном коллапсе армии РФ.

• нехватку продовольствия,

• моральное истощение,

• потерю управляемости,

• дегуманизацию личного состава.

ГУР отмечает, что такие материалы — очередное подтверждение реального положения российской армии, которое Кремль пытается скрыть от собственного населения.



