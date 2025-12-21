Шокуюча знахідка: де журналісти знайшли Міндіча

Бізнесмена Тимур Міндіч, якого слідство вважає одним із ключових фігурантів корупційної схеми в енергетичній сфері, помітили в Ізраїлі. Про це повідомила Українська правда.

Міндіч в Ізраїлі

Міндіча називають людиною, наближеною до президента Володимир Зеленський, а в матеріалах слідства він фігурує під прізвиськом "Карлсон".

Схема з "відкатами" в "Енергоатомі"

За даними правоохоронців, у центрі справи — масштабна корупційна схема в державній компанії Енергоатом.

Слідство стверджує, що контрагенти систематично сплачували "відкати" у розмірі 10–15% вартості контрактів. Гроші вимагали за:

• розблокування платежів,

• збереження статусу постачальника,

• уникнення проблем з оплатою вже виконаних робіт.

Легалізація коштів, за версією слідства, відбувалася через окремий офіс у Києві, пов’язаний із родиною колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрій Деркач.



Вплив на міністрів



Прокуратура заявляє, що Міндіч був співорганізатором схеми та нібито мав вплив на:

• міністра енергетики Герман Галущенко,

• тодішнього міністра оборони, нині секретаря РНБО Рустем Умєров.

Також прокурор підтвердив, що у справі фігурує колишній міністр національної єдності Олексій Чернишов.



Втеча напередодні обшуків



За кілька годин до того, як детективи НАБУ прийшли з обшуками, Міндіч перетнув державний кордон.

Голова НАБУ Семен Кривонос заявив, що правоохоронці дізналися про його виїзд уже постфактум. За його словами, бізнесмен пройшов прикордонний контроль у пункті пропуску "Грушів" надзвичайно швидко — за кілька десятків хвилин, тоді як зазвичай процедура там триває значно довше.



Чому випустили



Державна прикордонна служба заявила, що Міндіч виїхав законно. За інформацією Суспільне, підставою для виїзду стала наявність трьох дітей віком до 18 років, що дозволяє перетин кордону під час воєнного стану.



Ізраїль і спроби повернення



За однією з версій, наразі Міндіч перебуває в Ізраїлі. Правоохоронні органи офіційно цього не підтверджують, але запевняють, що вживають заходів для його повернення в Україну.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович виступив із різкою критикою українського суспільства, заявивши, що українці "патологічно не вміють воювати" — незалежно від того, підтримують вони демонтаж імперських символів чи виступають проти нього.



