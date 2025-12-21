Шокирующая находка: где журналисты нашли Миндича

Рубрики
Бизнесмена Тимур Миндич , которого следствие считает одним из ключевых фигурантов коррупционной схемы в энергетической сфере, заметили в Израиле. Об этом сообщила Украинская правда .
Миндич в Израиле
Миндича называют человеком, приближенным к президенту Владимиром Зеленским , а в материалах следствия он фигурирует под прозвищем "Карлсон".
Схема с "откатами" в "Энергоатоме"
По данным правоохранителей, в центре дела — масштабная коррупционная схема в государственной компании "Энергоатом" .
Следствие утверждает, что контрагенты систематически платили "откаты" в размере 10–15% от стоимости контрактов. Деньги требовали за:
• разблокирование платежей,
• сохранение статуса поставщика,
• избегание проблем с оплатой уже выполненных работ.
Легализация средств, по версии следствия, проходила через отдельный офис в Киеве, связанный с семьей бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрей Деркач .
Воздействие на министров
Прокуратура заявляет, что Миндич был соорганизатором схемы и якобы оказывал влияние на:
• министра энергетики Герман Галущенко ,
• тогдашнего министра обороны, ныне секретаря СНБО Рустем Умеров .
Также прокурор подтвердил, что по делу фигурирует бывший министр национального единства Алексей Чернышев .
Бегство накануне обысков
За несколько часов до того, как детективы НАБУ пришли с обысками, Миндич пересек государственную границу.
Глава НАБУ Семен Кривонос заявил, что правоохранители узнали о его выезде уже постфактум. По его словам, бизнесмен прошел пограничный контроль в пункте пропуска "Грушев" чрезвычайно быстро — через несколько десятков минут, тогда как процедура там длится значительно дольше.
Почему выпустили
Государственная пограничная служба заявила, что Миндич уехал законно. По информации Общественного , основанием для выезда стало наличие троих детей младше 18 лет, что позволяет пересечение границы во время военного положения.
Израиль и попытки возвращения
По одной из версий, в настоящее время Миндич находится в Израиле. Правоохранительные органы официально этого не подтверждают, но уверяют, что принимают меры по его возвращению в Украину.
