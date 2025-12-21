logo

Шокирующая находка: где журналисты нашли Миндича
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующая находка: где журналисты нашли Миндича

Миндича нашли в Израиле

21 декабря 2025, 17:37
Автор:
Ткачова Марія

Бизнесмена Тимур Миндич , которого следствие считает одним из ключевых фигурантов коррупционной схемы в энергетической сфере, заметили в Израиле. Об этом сообщила Украинская правда .

Шокирующая находка: где журналисты нашли Миндича

Миндич в Израиле

Миндича называют человеком, приближенным к президенту Владимиром Зеленским , а в материалах следствия он фигурирует под прозвищем "Карлсон".

Схема с "откатами" в "Энергоатоме"

По данным правоохранителей, в центре дела — масштабная коррупционная схема в государственной компании "Энергоатом" .

Следствие утверждает, что контрагенты систематически платили "откаты" в размере 10–15% от стоимости контрактов. Деньги требовали за:

разблокирование платежей,

• сохранение статуса поставщика,

• избегание проблем с оплатой уже выполненных работ.

Легализация средств, по версии следствия, проходила через отдельный офис в Киеве, связанный с семьей бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрей Деркач .

Воздействие на министров

Прокуратура заявляет, что Миндич был соорганизатором схемы и якобы оказывал влияние на:

• министра энергетики Герман Галущенко ,

• тогдашнего министра обороны, ныне секретаря СНБО Рустем Умеров .

Также прокурор подтвердил, что по делу фигурирует бывший министр национального единства Алексей Чернышев .

Бегство накануне обысков

За несколько часов до того, как детективы НАБУ пришли с обысками, Миндич пересек государственную границу.

Глава НАБУ Семен Кривонос заявил, что правоохранители узнали о его выезде уже постфактум. По его словам, бизнесмен прошел пограничный контроль в пункте пропуска "Грушев" чрезвычайно быстро — через несколько десятков минут, тогда как процедура там длится значительно дольше.

Почему выпустили

Государственная пограничная служба заявила, что Миндич уехал законно. По информации Общественного , основанием для выезда стало наличие троих детей младше 18 лет, что позволяет пересечение границы во время военного положения.

Израиль и попытки возвращения

По одной из версий, в настоящее время Миндич находится в Израиле. Правоохранительные органы официально этого не подтверждают, но уверяют, что принимают меры по его возвращению в Украину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выступил с резкой критикой украинского общества, заявив, что украинцы "патологически не умеют воевать" — независимо от того, поддерживают ли они демонтаж имперских символов или выступают против него.




Источник: https://t.me/hromadske_ua/74185
