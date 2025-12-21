Как Россия будет праздновать новый год: жестокая правда

В Службе внешней разведки сообщили, что подготовка к празднованию Нового года в РФ происходит на фоне резкого падения потребительской активности населения. Из-за стремительного роста цен россияне массово отказываются от праздничных трат и вынуждены экономить даже на базовых вещах.

Экономия России на Новый год

По данным разведки, все большее количество граждан РФ ограничиваются минимальным набором товаров и услуг, сокращая расходы на еду, подарки, развлечения и праздничные мероприятия.

Праздничный бюджет сократился почти вдвое

В СВР отмечают, что средний бюджет россиян на празднование Нового года 2026 составляет около 14 тысяч рублей. Это почти вдвое меньше, чем граждане РФ планировали тратить на встречу 2025 года.

"Россияне все чаще отказываются от лишних расходов и переходят в режим жесткой экономии", — говорится в сообщении разведки.

Причины – инфляция и война

Разведка объясняет такую динамику совокупностью экономических факторов, в частности:

• ростом инфляции;

• удорожанием продуктов питания;

• повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

• ростом цен на одежду и базовые товары.

Фактически российская экономика все сильнее ощущает последствия войны против Украины, санкционного давления и переориентации бюджета на военные нужды.



Праздники без радости



Аналитики отмечают, что сокращение новогодних расходов не только финансовый показатель, но и индикатор общего падения уровня жизни в РФ. Даже традиционные для российского общества масштабные новогодние застолья в этом году для многих станут недоступными роскошью.



В СВР отмечают, что тенденция к снижению потребления будет сохраняться и дальше, ведь экономическое давление на население России только усиливается.



