logo_ukra

BTC/USD

90187

ETH/USD

3134.84

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Як рф відреагувало на фейкову смерть командира РДК Дениса Капустіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Як рф відреагувало на фейкову смерть командира РДК Дениса Капустіна

У Росії повторно оголосили в розшук командира РДК Дениса Капустіна

2 січня 2026, 23:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації знову внесло командира підрозділу "Російський добровольчий корпус" Дениса Капустіна до переліку осіб, яких розшукують за кримінальними статтями.

Як рф відреагувало на фейкову смерть командира РДК Дениса Капустіна

Рф оголосила повторно в розшук Дениса Капустіна

У розшуковій картці зазначено, що підставою є кримінальне переслідування, а статус Капустіна в базі було оновлено як "переоголошений у розшук". Уперше його ім’я з’явилося в російській базі ще у 2023 році.

У Росії Капустіна заочно засудили до довічного позбавлення волі. Йому інкримінують державну зраду та тероризм у межах справи про події в Брянській області, де російська сторона заявляла про "вторгнення" українських сил.

Повторне оголошення в розшук відбулося на тлі попередніх повідомлень про нібито загибель командира РДК. Наприкінці грудня поширювалася інформація про його смерть на Запорізькому напрямку.

Втім, уже 1 січня українська воєнна розвідка офіційно підтвердила, що Денис Капустін живий. Також повідомлялося, що пів мільйона доларів, які російські спецслужби виділили на його ліквідацію, були отримані українською стороною та спрямовані на посилення спеціальних підрозділів.

За наявною інформацією, спробу вбивства Капустіна, організовану російськими спецслужбами, було зірвано в межах багатоетапної спецоперації. Сам командир РДК продовжує перебувати у строю та готується до подальшого виконання бойових і спеціальних завдань.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що через різке погіршення безпекової ситуації ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей разом із батьками з прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей. Загалом евакуація охопить понад 3 тисячі дітей із 44 населених пунктів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://censor.net/ua/news/3593581/komandyra-rdk-kapustina-povtorno-ogolosyly-v-rozshuk-u-rf
Теги:

Новини

Всі новини