Як рф відреагувало на фейкову смерть командира РДК Дениса Капустіна

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації знову внесло командира підрозділу "Російський добровольчий корпус" Дениса Капустіна до переліку осіб, яких розшукують за кримінальними статтями.

Рф оголосила повторно в розшук Дениса Капустіна

У розшуковій картці зазначено, що підставою є кримінальне переслідування, а статус Капустіна в базі було оновлено як "переоголошений у розшук". Уперше його ім’я з’явилося в російській базі ще у 2023 році.

У Росії Капустіна заочно засудили до довічного позбавлення волі. Йому інкримінують державну зраду та тероризм у межах справи про події в Брянській області, де російська сторона заявляла про "вторгнення" українських сил.

Повторне оголошення в розшук відбулося на тлі попередніх повідомлень про нібито загибель командира РДК. Наприкінці грудня поширювалася інформація про його смерть на Запорізькому напрямку.

Втім, уже 1 січня українська воєнна розвідка офіційно підтвердила, що Денис Капустін живий. Також повідомлялося, що пів мільйона доларів, які російські спецслужби виділили на його ліквідацію, були отримані українською стороною та спрямовані на посилення спеціальних підрозділів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ч ерез різке погіршення безпекової ситуації ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей разом із батьками з прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей. Загалом евакуація охопить понад 3 тисячі дітей із 44 населених пунктів.