Главная Новости Общество Война с Россией Как Россия отреагировала на фейковую смерть командира РДК Дениса Капустина
commentss НОВОСТИ Все новости

Как Россия отреагировала на фейковую смерть командира РДК Дениса Капустина

В России повторно объявили в розыск командира РДК Дениса Капустина

2 января 2026, 23:14
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Министерство внутренних дел Российской Федерации вновь внесло командира подразделения "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина в перечень лиц, разыскиваемых по уголовным статьям.

Как Россия отреагировала на фейковую смерть командира РДК Дениса Капустина

Рф огласила в повторный розыск Дениса Капустина

В розыскной карточке указано, что основанием является уголовное преследование, а статус Капустина в базе был обновлен как "объявленный в розыск". Впервые его имя появилось в русской базе еще в 2023 году.

В России Капустина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы. Ему инкриминируется государственная измена и терроризм в рамках дела о событиях в Брянской области, где российская сторона заявляла о "вторжении" украинских сил.

Повторное объявление в розыск произошло на фоне предварительных сообщений о якобы гибели командира РДК. В конце декабря распространялась информация о его смерти в Запорожском направлении.

Впрочем, уже 1 января украинская военная разведка официально подтвердила, что Денис Капустин жив. Также сообщалось, что полмиллиона долларов, выделенных российскими спецслужбами на его ликвидацию, были получены украинской стороной и направлены на усиление специальных подразделений.

По имеющейся информации, попытка убийства Капустина, организованная российскими спецслужбами, была сорвана в рамках многоэтапной спецоперации. Сам командир РДК продолжает находиться в строю и готовится к дальнейшему выполнению боевых и специальных задач.

Источник: https://censor.net/ua/news/3593581/komandyra-rdk-kapustina-povtorno-ogolosyly-v-rozshuk-u-rf
