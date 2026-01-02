Как Россия отреагировала на фейковую смерть командира РДК Дениса Капустина

Министерство внутренних дел Российской Федерации вновь внесло командира подразделения "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина в перечень лиц, разыскиваемых по уголовным статьям.

Рф огласила в повторный розыск Дениса Капустина

В розыскной карточке указано, что основанием является уголовное преследование, а статус Капустина в базе был обновлен как "объявленный в розыск". Впервые его имя появилось в русской базе еще в 2023 году.

В России Капустина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы. Ему инкриминируется государственная измена и терроризм в рамках дела о событиях в Брянской области, где российская сторона заявляла о "вторжении" украинских сил.

Повторное объявление в розыск произошло на фоне предварительных сообщений о якобы гибели командира РДК. В конце декабря распространялась информация о его смерти в Запорожском направлении.

Впрочем, уже 1 января украинская военная разведка официально подтвердила, что Денис Капустин жив. Также сообщалось, что полмиллиона долларов, выделенных российскими спецслужбами на его ликвидацию, были получены украинской стороной и направлены на усиление специальных подразделений.

По имеющейся информации, попытка убийства Капустина, организованная российскими спецслужбами, была сорвана в рамках многоэтапной спецоперации. Сам командир РДК продолжает находиться в строю и готовится к дальнейшему выполнению боевых и специальных задач.

