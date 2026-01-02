logo_ukra

Примусова евакуація із 44 населених пунктів: де різко зʼявилася загроза
Примусова евакуація із 44 населених пунктів: де різко зʼявилася загроза

Із прифронтових районів Запорізької та Дніпропетровської областей примусово евакуюють понад 3 тисячі дітей

2 січня 2026, 23:06
Ткачова Марія

Через різке погіршення безпекової ситуації ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей разом із батьками з прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей. Загалом евакуація охопить понад 3 тисячі дітей із 44 населених пунктів.

Примусова евакуація із 44 населених пунктів: де різко зʼявилася загроза

Евакуація з Дніпропетровської та Запорізької областей

У Запорізькій області планується вивезення 651 дитини з чотирьох населених пунктів двох громад.

У Дніпропетровській області евакуація стосується 2 463 дітей із 40 населених пунктів п’яти громад.

Окремо розглянули ситуацію в Чернігівській області. Там наприкінці грудня обов’язкову евакуацію оголосили у 14 населених пунктах. У трьох із них процес уже завершено, ще в одинадцяти евакуаційні заходи тривають.

Наголошується на необхідності тісної координації між регіонами, які приймають евакуйованих, аби забезпечити родинам належні умови проживання, доступ до соціальних послуг і допомоги.

Загалом з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних регіонів України вже евакуйовано понад 150 тисяч осіб. Серед них — майже 18 тисяч дітей та понад 5 тисяч людей з обмеженою мобільністю.

Для організації процесу евакуації та первинної допомоги працюють 17 транзитних центрів. У них люди отримують гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну й соціальну підтримку. Також допомагають із відновленням документів, оформленням виплат, статусу внутрішньо переміщених осіб та фінансової допомоги від держави й партнерських організацій.

У місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб уже підготовлено понад 80 тисяч місць, що дозволяє забезпечувати евакуйованих базовими потребами після переїзду.

Крім того, працює цілодобова гаряча лінія 15-48, де можна отримати інформацію щодо евакуації, тимчасового житла, оформлення статусу ВПО та доступної допомоги.

Влада подякувала службам, обласним військовим адміністраціям, прифронтовим громадам і волонтерським організаціям за злагоджену роботу та оперативну допомогу людям.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що опозиційні політичні сили Чехії готуються винести на голосування питання про відставку голови Палати депутатів Томіо Окамури. Причиною стала його новорічна промова, у якій пролунали різкі та образливі заяви на адресу України, Європейського Союзу та західних партнерів.



Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/7851
