Примусова евакуація із 44 населених пунктів: де різко зʼявилася загроза

Через різке погіршення безпекової ситуації ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей разом із батьками з прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей. Загалом евакуація охопить понад 3 тисячі дітей із 44 населених пунктів.

Евакуація з Дніпропетровської та Запорізької областей

У Запорізькій області планується вивезення 651 дитини з чотирьох населених пунктів двох громад.

У Дніпропетровській області евакуація стосується 2 463 дітей із 40 населених пунктів п’яти громад.

Окремо розглянули ситуацію в Чернігівській області. Там наприкінці грудня обов’язкову евакуацію оголосили у 14 населених пунктах. У трьох із них процес уже завершено, ще в одинадцяти евакуаційні заходи тривають.

Наголошується на необхідності тісної координації між регіонами, які приймають евакуйованих, аби забезпечити родинам належні умови проживання, доступ до соціальних послуг і допомоги.

Загалом з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних регіонів України вже евакуйовано понад 150 тисяч осіб. Серед них — майже 18 тисяч дітей та понад 5 тисяч людей з обмеженою мобільністю.

Для організації процесу евакуації та первинної допомоги працюють 17 транзитних центрів. У них люди отримують гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну й соціальну підтримку. Також допомагають із відновленням документів, оформленням виплат, статусу внутрішньо переміщених осіб та фінансової допомоги від держави й партнерських організацій.

У місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб уже підготовлено понад 80 тисяч місць, що дозволяє забезпечувати евакуйованих базовими потребами після переїзду.

Крім того, працює цілодобова гаряча лінія 15-48, де можна отримати інформацію щодо евакуації, тимчасового житла, оформлення статусу ВПО та доступної допомоги.

Влада подякувала службам, обласним військовим адміністраціям, прифронтовим громадам і волонтерським організаціям за злагоджену роботу та оперативну допомогу людям.

