logo_ukra

BTC/USD

89679

ETH/USD

3116.25

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Кого можуть відставити через антиукраїнськоу новорічну промову
commentss НОВИНИ Всі новини

Кого можуть відставити через антиукраїнськоу новорічну промову

У Чехії опозиція ініціює відставку спікера парламенту через антиукраїнське новорічне звернення

2 січня 2026, 22:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Опозиційні політичні сили Чехії готуються винести на голосування питання про відставку голови Палати депутатів Томіо Окамури. Причиною стала його новорічна промова, у якій пролунали різкі та образливі заяви на адресу України, Європейського Союзу та західних партнерів.

Кого можуть відставити через антиукраїнськоу новорічну промову

Новорічна промова Томіо Окамури

Опозиція планує вже найближчим часом розпочати збір підписів, необхідних для офіційного розгляду питання у парламенті. Ініціатори наголошують, що слова спікера завдали шкоди міжнародному іміджу Чехії та суперечать її зовнішньополітичному курсу.

До критики звернення Окамури долучилися як опозиційні, так і частина провладних сил. У парламенті заявили про намір обговорити його виступ як такий, що містить маніпуляції, залякування та відверті образи. Особливе обурення викликали твердження про нібито загрозу Третьої світової війни з боку Європи, а також образливі висловлювання щодо керівництва ЄС.

Окремі політичні сили планують ухвалити спеціальну резолюцію, щоб публічно дистанціюватися від позиції спікера парламенту. Представники цих партій наголошують, що подібні заяви не можуть вважатися приватною думкою, адже походять від посадовця одного з найвищих рівнів у державі.

У чеському політичному середовищі також пролунали звинувачення в тому, що риторика Окамури перегукується з російською пропагандою та фактично працює на користь Москви, водночас шкодячи національним інтересам Чехії.

Скандал розгорівся після того, як у новорічному зверненні спікер парламенту виступив проти підтримки України, закликав припинити фінансування військової допомоги та поставив під сумнів легітимність української влади. Також він різко розкритикував Брюссель і заявив, що Чехія має відмовитися від європейського курсу, який, на його думку, веде до глобального конфлікту.

У відповідь на ці заяви українська сторона наголосила, що позиція чеського спікера не відображає офіційну лінію Чехії та є наслідком впливу російських наративів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії заявили, що нібито не завдавали удару по Харкову, намагаючись перекласти відповідальність за вибух на українську сторону.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ods-chce-ve-snemovne-projednat-okamurovy-vyroky-podpori-jeho-odvolani/2766734
Теги:

Новини

Всі новини