Кого можуть відставити через антиукраїнськоу новорічну промову

Опозиційні політичні сили Чехії готуються винести на голосування питання про відставку голови Палати депутатів Томіо Окамури. Причиною стала його новорічна промова, у якій пролунали різкі та образливі заяви на адресу України, Європейського Союзу та західних партнерів.

Новорічна промова Томіо Окамури

Опозиція планує вже найближчим часом розпочати збір підписів, необхідних для офіційного розгляду питання у парламенті. Ініціатори наголошують, що слова спікера завдали шкоди міжнародному іміджу Чехії та суперечать її зовнішньополітичному курсу.

До критики звернення Окамури долучилися як опозиційні, так і частина провладних сил. У парламенті заявили про намір обговорити його виступ як такий, що містить маніпуляції, залякування та відверті образи. Особливе обурення викликали твердження про нібито загрозу Третьої світової війни з боку Європи, а також образливі висловлювання щодо керівництва ЄС.

Окремі політичні сили планують ухвалити спеціальну резолюцію, щоб публічно дистанціюватися від позиції спікера парламенту. Представники цих партій наголошують, що подібні заяви не можуть вважатися приватною думкою, адже походять від посадовця одного з найвищих рівнів у державі.

У чеському політичному середовищі також пролунали звинувачення в тому, що риторика Окамури перегукується з російською пропагандою та фактично працює на користь Москви, водночас шкодячи національним інтересам Чехії.

Скандал розгорівся після того, як у новорічному зверненні спікер парламенту виступив проти підтримки України, закликав припинити фінансування військової допомоги та поставив під сумнів легітимність української влади. Також він різко розкритикував Брюссель і заявив, що Чехія має відмовитися від європейського курсу, який, на його думку, веде до глобального конфлікту.

У відповідь на ці заяви українська сторона наголосила, що позиція чеського спікера не відображає офіційну лінію Чехії та є наслідком впливу російських наративів.

