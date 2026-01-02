logo

НОВОСТИ

Кого могут отставить из-за антиукраинской новогодней речи

В Чехии оппозиция инициирует отставку спикера парламента из-за антиукраинского новогоднего обращения

2 января 2026, 22:58
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Оппозиционные политические силы Чехии готовятся вынести на голосование вопрос об отставке главы Палаты депутатов Томио Окамуры. Причиной стала его новогодняя речь, в которой прозвучали резкие и оскорбительные заявления Украины, Европейского Союза и западных партнеров.

Новогодняя речь Томио Окамуры

Оппозиция планирует уже в ближайшее время начать сбор подписей, необходимых для официального рассмотрения вопроса в парламенте. Инициаторы отмечают, что слова спикера нанесли ущерб международному имиджу Чехии и противоречат ее внешнеполитическому курсу.

К критике обращения Окамуры приобщились как оппозиционные, так и часть провластных сил. В парламенте заявили о намерении обсудить его выступление как содержащее манипуляции, запугивание и откровенные оскорбления. Особое возмущение вызвали утверждение о якобы угрозе Третьей мировой войны со стороны Европы, а также оскорбительные высказывания по поводу руководства ЕС.

Отдельные политические силы планируют принять специальную резолюцию, чтобы публично дистанцироваться с позиции спикера парламента. Представители этих партий отмечают, что подобные заявления не могут считаться частным мнением, ведь исходят из должностного лица одного из самых высоких уровней в государстве.

В чешской политической среде также прозвучали обвинения в том, что риторика Окамуры восходит к российской пропаганде и фактически работает в пользу Москвы, в то же время вредя национальным интересам Чехии.

Скандал разгорелся после того, как в новогоднем обращении спикер парламента выступил против поддержки Украины, призвал прекратить финансирование военной помощи и подверг сомнению легитимность украинской власти. Также он подверг резкой критике Брюссель и заявил, что Чехия должна отказаться от европейского курса, который, по его мнению, ведет к глобальному конфликту.

В ответ на эти заявления украинская сторона подчеркнула, что позиция чешского спикера не отражает официальную линию Чехии и является следствием влияния российских нарративов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России заявили, что якобы не наносили удар по Харькову, пытаясь переложить ответственность за взрыв на украинскую сторону.



Источник: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ods-chce-ve-snemovne-projednat-okamurovy-vyroky-podpori-jeho-odvolani/2766734
