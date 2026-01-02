Рф заперечує удар по Харкову: хто вгатив по місту за їх версією

У Росії заявили, що нібито не завдавали удару по Харкову, намагаючись перекласти відповідальність за вибух на українську сторону.

Рф про удар по Харкову

За версією російського оборонного відомства, за кілька секунд до вибуху в будівлі було зафіксовано "інтенсивне задимлення невідомого походження". Це, як стверджують у РФ, нібито свідчить про детонацію боєприпасів, які, за їхньою версією, зберігалися у торговельному центрі та належали Збройним силам України.

Також російська сторона заявила, що повідомлення про удар по Харкову начебто використовуються Україною для відволікання уваги від обстрілу населеного пункту Хорли в Херсонській області.

В українському Центрі протидії дезінформації такі заяви назвали маніпулятивними. Там зазначили, що подібна риторика має на меті заздалегідь перекласти відповідальність за власні дії на Україну та поставити під сумнів майбутні докази воєнних злочинів.

