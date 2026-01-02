logo

Война с Россией Россия отрицает удар по Харькову: кто вгатил по городу по их версии
Россия отрицает удар по Харькову: кто вгатил по городу по их версии

В РФ возразили удар по Харькову и перевели ответственность на Украину

2 января 2026, 21:46
Автор:
Ткачова Марія

В России заявили, что якобы не наносили удар по Харькову, пытаясь переложить ответственность за взрыв на украинскую сторону.

Россия отрицает удар по Харькову: кто вгатил по городу по их версии

По версии российского оборонного ведомства, за несколько секунд до взрыва в здании было зафиксировано "интенсивное задымление неизвестного происхождения". Это, как утверждают в РФ, якобы свидетельствует о детонации боеприпасов, которые, по их версии, хранились в торговом центре и принадлежали Вооруженным силам Украины.

Также российская сторона заявила, что сообщения об ударе по Харькову якобы используются Украиной для отвлечения внимания от обстрелов населенного пункта Хорлы в Херсонской области.

В Центре противодействия дезинформации такие заявления назвали манипулятивными. Там отметили, что подобная риторика преследует цель заранее переложить ответственность за собственные действия на Украину и поставить под сомнение будущие доказательства военных преступлений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что правоохранительные органы Швейцарии подтвердили, что причиной масштабного пожара в баре, который произошел в новогоднюю ночь, вероятно стали бенгальские огни, установленные на бутылках с шампанским.
По данным следствия, горящие огни были размещены слишком близко к потолку. Огонь мгновенно перекинулся на потолочное покрытие, после чего пламя очень быстро распространилось по всему помещению. Перед трагедией в заведении было сделано несколько фотографий, в том числе один из снимков зафиксировал праздничную атмосферу буквально за минуты до возгорания.

По обновленной информации полиции, в результате пожара погибли 40 человек, еще 119 получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших больше всего граждан Швейцарии — 71 человек. Также среди жертв и раненых есть граждане Франции, Италии, Сербии, Бельгии, Польши, Португалии, Люксембурга, Боснии и Герцеговины.



Источник: https://t.me/mod_russia/60036
