Россия отрицает удар по Харькову: кто вгатил по городу по их версии

В России заявили, что якобы не наносили удар по Харькову, пытаясь переложить ответственность за взрыв на украинскую сторону.

Рф про удар по Харькову

По версии российского оборонного ведомства, за несколько секунд до взрыва в здании было зафиксировано "интенсивное задымление неизвестного происхождения". Это, как утверждают в РФ, якобы свидетельствует о детонации боеприпасов, которые, по их версии, хранились в торговом центре и принадлежали Вооруженным силам Украины.

Также российская сторона заявила, что сообщения об ударе по Харькову якобы используются Украиной для отвлечения внимания от обстрелов населенного пункта Хорлы в Херсонской области.

В Центре противодействия дезинформации такие заявления назвали манипулятивными. Там отметили, что подобная риторика преследует цель заранее переложить ответственность за собственные действия на Украину и поставить под сомнение будущие доказательства военных преступлений.

