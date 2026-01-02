Новорічна ніч у вогні: як іскра призвела до масової загибелі в Швейцарії

Правоохоронні органи Швейцарії підтвердили, що причиною масштабної пожежі в барі, яка сталася у новорічну ніч, ймовірно стали бенгальські вогні, встановлені на пляшках із шампанським.

Новорічна трагедія в Швейцарії

За даними слідства, палаючі вогні були розміщені надто близько до стелі. Вогонь миттєво перекинувся на стельове покриття, після чого полум’я дуже швидко поширилося всім приміщенням.

Перед трагедією у закладі було зроблено кілька фотографій, зокрема один зі знімків зафіксував святкову атмосферу буквально за хвилини до займання.

За оновленою інформацією поліції, внаслідок пожежі загинули 40 людей, ще 119 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих найбільше громадян Швейцарії — 71 людина. Також серед жертв і поранених є громадяни Франції, Італії, Сербії, Бельгії, Польщі, Португалії, Люксембургу, Боснії і Герцеговини.

Розслідування обставин трагедії триває. Правоохоронці перевіряють дотримання норм пожежної безпеки та законність використання піротехнічних елементів у закладі.

