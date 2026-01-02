Новогодняя ночь в огне: как искра привела к массовой гибели в Швейцарии

Правоохранительные органы Швейцарии подтвердили, что причиной масштабного пожара в баре, который произошел в новогоднюю ночь, предположительно стали бенгальские огни, установленные на бутылках с шампанским.

Новогодняя трагедия в Швейцарии

По данным следствия, горящие огни были размещены слишком близко к потолку. Огонь мгновенно перекинулся на потолочное покрытие, после чего пламя очень быстро распространилось по всему помещению.

Перед трагедией в заведении было сделано несколько фотографий, в том числе один из снимков зафиксировал праздничную атмосферу буквально за минуты до возгорания.

По обновленной информации полиции, в результате пожара погибли 40 человек, еще 119 получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших больше всего граждан Швейцарии — 71 человек. Также среди жертв и раненых есть граждане Франции, Италии, Сербии, Бельгии, Польши, Португалии, Люксембурга, Боснии и Герцеговины.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается. Правоохранители проверяют соблюдение норм пожарной безопасности и законность использования пиротехнических элементов в заведении.

