Новогодняя ночь в огне: как искра привела к массовой гибели в Швейцарии
Новогодняя ночь в огне: как искра привела к массовой гибели в Швейцарии

В Швейцарии назвали причину смертельного пожара в баре в новогоднюю ночь

2 января 2026, 21:32
Автор:
Ткачова Марія

Правоохранительные органы Швейцарии подтвердили, что причиной масштабного пожара в баре, который произошел в новогоднюю ночь, предположительно стали бенгальские огни, установленные на бутылках с шампанским.

Новогодняя ночь в огне: как искра привела к массовой гибели в Швейцарии

Новогодняя трагедия в Швейцарии

По данным следствия, горящие огни были размещены слишком близко к потолку. Огонь мгновенно перекинулся на потолочное покрытие, после чего пламя очень быстро распространилось по всему помещению.

Перед трагедией в заведении было сделано несколько фотографий, в том числе один из снимков зафиксировал праздничную атмосферу буквально за минуты до возгорания.

По обновленной информации полиции, в результате пожара погибли 40 человек, еще 119 получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших больше всего граждан Швейцарии — 71 человек. Также среди жертв и раненых есть граждане Франции, Италии, Сербии, Бельгии, Польши, Португалии, Люксембурга, Боснии и Герцеговины.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается. Правоохранители проверяют соблюдение норм пожарной безопасности и законность использования пиротехнических элементов в заведении.

Источник: https://www.srf.ch/news/schweiz/katastrophe-in-crans-montana-71-schweizer-unter-verletzten-wunderkerzen-loesten-brand-aus
