Из-за резкого ухудшения ситуации безопасности принято решение о принудительной эвакуации детей вместе с родителями из прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. В общей сложности эвакуация охватит более 3 тысяч детей из 44 населенных пунктов.

Эвакуация из Днепропетровской и Запорожской областей

В Запорожской области планируется вывоз 651 ребенка из четырех населенных пунктов двух общин.

В Днепропетровской области эвакуация касается 2463 детей из 40 населенных пунктов пяти общин.

Отдельно была рассмотрена ситуация в Черниговской области. Там в конце декабря обязательная эвакуация была объявлена в 14 населенных пунктах. У трех из них процесс уже завершен, еще в одиннадцати эвакуационные мероприятия продолжаются.

Отмечается необходимость тесной координации между регионами, которые принимают эвакуированных, чтобы обеспечить семьям надлежащие условия проживания, доступ к социальным услугам и помощи.

Всего с 1 июня с прифронтовых территорий в более безопасные регионы Украины уже эвакуировано более 150 тысяч человек. Среди них почти 18 тысяч детей и более 5 тысяч человек с ограниченной мобильностью.

Для организации процесса эвакуации и первичной помощи работает 17 транзитных центров. У них люди получают гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную поддержку. Также помогают с восстановлением документов, оформлением выплат, статуса внутри перемещенных лиц и финансовой помощи от государства и партнерских организаций.

В местах временного проживания внутренне перемещенных лиц уже подготовлено более 80 тысяч мест, что позволяет обеспечивать эвакуированные базовыми потребностями после переезда.

Кроме того, работает круглосуточная горячая линия 15-48, где можно получить информацию об эвакуации, временном жилье, оформлении статуса ВПЛ и доступной помощи.

Власти поблагодарили службы, областные военные администрации, прифронтовые общины и волонтерские организации за слаженную работу и оперативную помощь людям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что о позиционных политических силах Чехии готовятся вынести на голосование вопрос об отставке председателя Палаты депутатов Томио Окамуры. Причиной стала его новогодняя речь, в которой прозвучали резкие и оскорбительные заявления Украины, Европейского Союза и западных партнеров.