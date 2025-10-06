logo_ukra

BTC/USD

125097

ETH/USD

4676.89

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Як РФ карає своїх солдатів за інтерв’ю Золкіну або Карпенку
commentss НОВИНИ Всі новини

Як РФ карає своїх солдатів за інтерв’ю Золкіну або Карпенку

У Росії засудили військового, який після полону дав інтерв’ю українському блогеру

6 жовтня 2025, 18:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Московський міський суд виніс вирок російському військовому Павлу Гугуєву, який після повернення з українського полону розповів про втрати армії РФ у розмові з українським блогером. За даними російських ЗМІ, чоловіка засудили до чотирьох років колонії загального режиму та півтора року обмеження волі за звинуваченням у "конфіденційному співробітництві з іноземцями".

Як РФ карає своїх солдатів за інтерв’ю Золкіну або Карпенку

Що з відбувається з полоненими рф після інтервʼю українським журналістам

До повномасштабного вторгнення Гугуєв відбував 12-річний термін за вбивство, тілесні ушкодження та крадіжку. Залишалося відсидіти два роки, однак він підписав контракт із Міноборони РФ і був відправлений воювати проти України. Згодом потрапив у полон, де погодився дати інтерв’ю українському блогеру Дмитру Карпенку.

Відео з його участю з’явилося на YouTube-каналі журналіста Володимира Золкіна та швидко набуло розголосу — військовий розповідав про масові втрати серед підрозділів РФ та важкі умови на фронті.

Після повернення до Росії Гугуєва заарештували й судили не за військові злочини, а за саме інтерв’ю, яке влада розцінила як "співпрацю з противником". Цей випадок став черговим сигналом того, що російська система карає навіть власних солдатів за будь-які спроби говорити правду про війну.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Верховній Раді України завтра розглянуть у першому читанні законопроєкт №12349 "Про Кіберсили Збройних Сил України". Його ухвалення стане ключовим етапом у формуванні нового роду військ, який відповідатиме за захист держави у кіберпросторі.
Після початку повномасштабного вторгнення росії українські підрозділи кібероборони вже неодноразово успішно відбивали атаки російських хакерів і протидіяли кіберагресії. Тепер ці сили мають отримати офіційний статус у структурі Збройних Сил.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/moscowtimes_ru/38350
Теги:

Новини

Всі новини