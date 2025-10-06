Як РФ карає своїх солдатів за інтерв’ю Золкіну або Карпенку

Рубрики
Ткачова Марія
Московський міський суд виніс вирок російському військовому Павлу Гугуєву, який після повернення з українського полону розповів про втрати армії РФ у розмові з українським блогером. За даними російських ЗМІ, чоловіка засудили до чотирьох років колонії загального режиму та півтора року обмеження волі за звинуваченням у "конфіденційному співробітництві з іноземцями".
Що з відбувається з полоненими рф після інтервʼю українським журналістам
До повномасштабного вторгнення Гугуєв відбував 12-річний термін за вбивство, тілесні ушкодження та крадіжку. Залишалося відсидіти два роки, однак він підписав контракт із Міноборони РФ і був відправлений воювати проти України. Згодом потрапив у полон, де погодився дати інтерв’ю українському блогеру Дмитру Карпенку.
Відео з його участю з’явилося на YouTube-каналі журналіста Володимира Золкіна та швидко набуло розголосу — військовий розповідав про масові втрати серед підрозділів РФ та важкі умови на фронті.
Після повернення до Росії Гугуєва заарештували й судили не за військові злочини, а за саме інтерв’ю, яке влада розцінила як "співпрацю з противником". Цей випадок став черговим сигналом того, що російська система карає навіть власних солдатів за будь-які спроби говорити правду про війну.