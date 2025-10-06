logo

Война с Россией Как РФ наказывает своих солдат за интервью Золкину или Карпенко
Как РФ наказывает своих солдат за интервью Золкину или Карпенко

В России осудили военного, который после плена дал интервью украинскому блоггеру

6 октября 2025, 18:43
Автор:
Ткачова Марія

Московский городской суд вынес приговор российскому военному Павлу Гугуеву, который по возвращении из украинского плена рассказал о потерях армии РФ в разговоре с украинским блоггером. По данным российских СМИ, мужчину приговорили к четырем годам колонии общего режима и полутора годам ограничения свободы по обвинению в "конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами".

Что происходит с пленными рф после интервью украинским журналистам

До полномасштабного вторжения Гугуев отбывал 12-летний срок за убийство, телесные повреждения и воровство. Оставалось отсидеть два года, однако он подписал контракт с Минобороны РФ и был отправлен воевать против Украины. Впоследствии попал в плен, где согласился дать интервью украинскому блоггеру Дмитрию Карпенко.

Видео с его участием появилось на YouTube-канале журналиста Владимира Золкина и быстро получило огласку — военный рассказывал о массовых потерях среди подразделений РФ и тяжелых условиях на фронте.

После возвращения в Россию Гугуева арестовали и судили не за военные преступления, а за самое интервью, которое власти расценили как сотрудничество с противником. Этот случай стал очередным сигналом того, что российская система наказывает даже своих солдат за любые попытки говорить правду о войне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Верховной Раде Украины завтра рассмотрят в первом чтении законопроект №12349 "О Киберсилах Вооруженных Сил Украины". Его принятие станет ключевым этапом в формировании нового рода войск, отвечающего за защиту государства в киберпространстве.
После начала полномасштабного вторжения России украинские подразделения киберобороны уже неоднократно успешно отражали атаки российских хакеров и противодействовали киберагрессии. Теперь эти силы должны получить официальный статус в структуре Вооруженных сил.



Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/38350
