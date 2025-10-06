Вперше в Україні: у ЗСУ може зʼявитися новий рід військ

У Верховній Раді України завтра розглянуть у першому читанні законопроєкт №12349 "Про Кіберсили Збройних Сил України". Його ухвалення стане ключовим етапом у формуванні нового роду військ, який відповідатиме за захист держави у кіберпросторі.

Кіберсили можуть зʼявитися у ЗСУ

Після початку повномасштабного вторгнення росії українські підрозділи кібероборони вже неодноразово успішно відбивали атаки російських хакерів і протидіяли кіберагресії. Тепер ці сили мають отримати офіційний статус у структурі Збройних Сил.

Проєкт закону підготовлений робочою групою за участі фахівців Генерального штабу та експертів із кібербезпеки. Його ухвалення дозволить пришвидшити розвиток кіберспроможностей, забезпечити координацію дій у цифровому середовищі та зміцнити обороноздатність країни в умовах гібридної війни.

Передбачається, що Кіберсили працюватимуть як повноцінний окремий вид військ, здатний вести операції у кіберпросторі, виявляти загрози та нейтралізувати атаки на критичну інфраструктуру України.

Нагадуємо, раніше портал “Коментарі" повідомляв про те, що у російських ЗМІ повідомляють про новий ракетний удар Збройних сил України по теплоелектроцентралі "Луч" у Бєлгороді. За даними пропагандистських ресурсів, атаку нібито здійснили з реактивної системи HIMARS.

Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив, що під час удару загинув працівник підприємства, який саме ліквідовував наслідки попередньої атаки. Ще один чоловік отримав осколкове поранення грудної клітки та був госпіталізований.





Внаслідок вибухів у кількох районах міста зникло електропостачання. Російська влада традиційно звинувачує Україну у "цілеспрямованих ударах по цивільній інфраструктурі", хоча об’єкт має стратегічне значення для забезпечення енергетики військових частин.

