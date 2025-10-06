Вперше в Україні: у ЗСУ може зʼявитися новий рід військ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Верховній Раді України завтра розглянуть у першому читанні законопроєкт №12349 "Про Кіберсили Збройних Сил України". Його ухвалення стане ключовим етапом у формуванні нового роду військ, який відповідатиме за захист держави у кіберпросторі.
Кіберсили можуть зʼявитися у ЗСУ
Після початку повномасштабного вторгнення росії українські підрозділи кібероборони вже неодноразово успішно відбивали атаки російських хакерів і протидіяли кіберагресії. Тепер ці сили мають отримати офіційний статус у структурі Збройних Сил.
Проєкт закону підготовлений робочою групою за участі фахівців Генерального штабу та експертів із кібербезпеки. Його ухвалення дозволить пришвидшити розвиток кіберспроможностей, забезпечити координацію дій у цифровому середовищі та зміцнити обороноздатність країни в умовах гібридної війни.
Передбачається, що Кіберсили працюватимуть як повноцінний окремий вид військ, здатний вести операції у кіберпросторі, виявляти загрози та нейтралізувати атаки на критичну інфраструктуру України.