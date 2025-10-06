Впервые в Украине: в ВСУ может появиться новый род войск

В Верховной Раде Украины завтра рассмотрят в первом чтении законопроект №12349 "О Киберсилах Вооруженных Сил Украины". Его принятие станет ключевым этапом в формировании нового рода войск, отвечающего за защиту государства в киберпространстве.

Киберсилы могут появиться в ВСУ

После начала полномасштабного вторжения России украинские подразделения киберобороны уже неоднократно успешно отражали атаки российских хакеров и противодействовали киберагрессии. Теперь эти силы должны получить официальный статус в структуре Вооруженных сил.

Проект закона подготовлен рабочей группой с участием специалистов Генерального штаба и экспертов по кибербезопасности. Его принятие позволит ускорить развитие киберспособностей, обеспечить координацию действий в цифровой среде и укрепить обороноспособность страны в условиях гибридной войны.

Предполагается, что Киберсилы будут работать как полноценный отдельный вид войск, способный вести операции в киберпространстве, выявлять угрозы и нейтрализовать атаки на критическую инфраструктуру Украины.

