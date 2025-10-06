logo

Впервые в Украине: в ВСУ может появиться новый род войск
НОВОСТИ

Впервые в Украине: в ВСУ может появиться новый род войск

Украина готовится создать Киберсилы в составе Вооруженных Сил: законопроект вынесут на голосование 7 октября

6 октября 2025, 18:13
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Верховной Раде Украины завтра рассмотрят в первом чтении законопроект №12349 "О Киберсилах Вооруженных Сил Украины". Его принятие станет ключевым этапом в формировании нового рода войск, отвечающего за защиту государства в киберпространстве.

Впервые в Украине: в ВСУ может появиться новый род войск

Киберсилы могут появиться в ВСУ

После начала полномасштабного вторжения России украинские подразделения киберобороны уже неоднократно успешно отражали атаки российских хакеров и противодействовали киберагрессии. Теперь эти силы должны получить официальный статус в структуре Вооруженных сил.

Проект закона подготовлен рабочей группой с участием специалистов Генерального штаба и экспертов по кибербезопасности. Его принятие позволит ускорить развитие киберспособностей, обеспечить координацию действий в цифровой среде и укрепить обороноспособность страны в условиях гибридной войны.

Предполагается, что Киберсилы будут работать как полноценный отдельный вид войск, способный вести операции в киберпространстве, выявлять угрозы и нейтрализовать атаки на критическую инфраструктуру Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российских СМИ сообщают о новом ракетном ударе Вооруженных сил Украины по теплоэлектроцентрали "Луч" в Белгороде.По данным пропагандистских ресурсов, атаку якобы совершили с реактивной системы HIMARS.
Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что при ударе погиб работник предприятия, который именно ликвидировал последствия предварительной атаки. Еще один человек получил осколочное ранение грудной клетки и был госпитализирован.

В результате взрывов в нескольких районах города исчезло электроснабжение. Российские власти традиционно обвиняют Украину в "целенаправленных ударах по гражданской инфраструктуре", хотя объект имеет стратегическое значение для обеспечения энергетики воинских частей.



Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/29904
