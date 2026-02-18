Як проводили ДНК-експертизу по справі Назара Далецького

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли деталі проведення ДНК-експертизи у справі військовослужбовця Назара Далецького, якого раніше офіційно визнали загиблим на підставі результатів генетичного дослідження. Згодом чоловік повернувся з полону, що поставило під сумнів правильність ідентифікації.

ДНК-експертиза Назара Далецького

У МВС повідомили, що ДНК-профіль матері військового на 99,9% збігся з генетичним профілем решток тіла, які були передані родині. Саме цей результат став підставою для висновку про ідентифікацію. Водночас експерти рекомендували провести додаткову експертизу, однак вона не була здійснена.

У відділі біологічних досліджень та обліку Харківського НДЕКЦ МВС пояснили, що на момент проведення аналізу не було технічної можливості застосувати щонайменше два незалежні ДНК-методи, як це практикується нині. Сьогодні для ідентифікації тіл обов’язково використовують не менше двох генетичних підходів, що дозволяє мінімізувати ризик помилки.

У відомстві наголошують, що обставини проведення експертизи аналізуються, а також оцінюється необхідність додаткових висновків та процедурних змін у подібних справах у майбутньому.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністерство оборони України оприлюднило офіційну заяву щодо виплат родині військовослужбовця Назара Далецького, який вважався загиблим з вересня 2022 року, але 5 лютого 2026 року повернувся з російського полону. У відомстві наголосили, що "родина Назара Далецького не має повертати виплати державі".

У 2023 році захисника офіційно поховали після впізнання за результатами ДНК-експертизи, проте тепер з’ясувалося, що він живий. У відповідь на чутки про можливе повернення отриманої допомоги, у МОУ запевнили: "Міністерство оборони не має правових підстав та намірів для перегляду рішення щодо надання коштів родині... а також не має наміру спонукати до повернення їх державі". У міністерстві підкреслили, що "усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до чинного законодавства України" на основі обставин, встановлених на той момент. Відомство визнає, що ця подія є унікальною і "містить правову колізію, яка потребує максимально делікатного і зваженого підходу", а обставини встановлення факту смерті ще потребують додаткового вивчення.

