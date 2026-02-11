Міністерство оборони України оприлюднило офіційну заяву щодо виплат родині військовослужбовця Назара Далецького, який вважався загиблим з вересня 2022 року, але 5 лютого 2026 року повернувся з російського полону. У відомстві наголосили, що "родина Назара Далецького не має повертати виплати державі".

Офіційна позиція Міноборони щодо ситуації з Назаром Далецьким: чи має родина повертати виплати

У 2023 році захисника офіційно поховали після впізнання за результатами ДНК-експертизи, проте тепер з’ясувалося, що він живий. У відповідь на чутки про можливе повернення отриманої допомоги, у МОУ запевнили: "Міністерство оборони не має правових підстав та намірів для перегляду рішення щодо надання коштів родині... а також не має наміру спонукати до повернення їх державі".

У міністерстві підкреслили, що "усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до чинного законодавства України" на основі обставин, встановлених на той момент. Відомство визнає, що ця подія є унікальною і "містить правову колізію, яка потребує максимально делікатного і зваженого підходу", а обставини встановлення факту смерті ще потребують додаткового вивчення.

Для відомства "безумовним пріоритетом є захист прав військовослужбовців та їхніх родин". У заяві також зазначено, що "додаткове травмування родини, яка вже пережила надзвичайно складні обставини, є неприпустимим", а повернення воїна додому — надзвичайно важлива подія для всієї країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 10 лютого під час сесії Львівської обласної ради представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний повідомив, що родичів Назара Далецького зобов’яжуть повернути одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень, яка була виплачена державою після офіційного встановлення загибелі.