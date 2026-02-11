Министерство обороны Украины обнародовало официальное заявление о выплате семье военнослужащего Назара Далецкого, который считался погибшим с сентября 2022 года, но 5 февраля 2026 вернулся из российского плена. В ведомстве подчеркнули, что "семья Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству".

Официальная позиция Минобороны по ситуации с Назаром Далецким: должна ли семья возвращать выплаты

В 2023 году защитника официально похоронили после опознания по результатам ДНК-экспертизы, однако теперь выяснилось, что он жив. В ответ на слухи о возможном возвращении полученной помощи, в МОУ заверили: "У Министерства обороны нет правовых оснований и намерений для пересмотра решения о предоставлении средств семье... а также не намерено побуждать к возвращению их государству".

В министерстве подчеркнули, что "все надлежащие выплаты семье защитника были произведены в соответствии с действующим законодательством Украины" на основе обстоятельств, установленных на тот момент. Ведомство признает, что это событие уникально и "содержит правовую коллизию, которая требует максимально деликатного и взвешенного подхода", а обстоятельства установления факта смерти еще требуют дополнительного изучения.

Для ведомства "безусловным приоритетом является защита прав военнослужащих и их семей". В заявлении также отмечено, что "дополнительная травма семьи, которая пережила чрезвычайно сложные обстоятельства, недопустима", а возвращение воина домой — чрезвычайно важное событие для всей страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 10 февраля во время сессии Львовского областного совета представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека во Львовской области Тарас Подворный сообщил, что родственников Назара Далецкого обязут вернуть единовременную денежную помощь в размере 15 млн гривен, выплаченную государством после официального установления гибели.