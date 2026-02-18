logo

Как проводили ДНК-экспертизу по делу Назара Далецкого
commentss НОВОСТИ Все новости

Как проводили ДНК-экспертизу по делу Назара Далецкого

В МВД объяснили, как проводили ДНК-экспертизу по делу военного Назара Далецкого, считавшегося погибшим, но впоследствии вернувшегося из плена

18 февраля 2026, 19:30
В Министерстве внутренних дел рассказали детали проведения ДНК-экспертизы по делу военнослужащего Назара Далецкого, ранее официально признанного погибшим на основании результатов генетического исследования. Впоследствии мужчина вернулся из плена, что подвергло сомнению правильность идентификации.

Как проводили ДНК-экспертизу по делу Назара Далецкого

ДНК-экспертиза Назара Далецкого

В МВД сообщили, что ДНК-профиль военной матери на 99,9% совпал с генетическим профилем остатков тела, которые были переданы семье. Именно этот результат стал основанием для заключения об идентификации. В то же время эксперты рекомендовали провести дополнительную экспертизу, однако она не была осуществлена.

В отделе биологических исследований и учета Харьковского НИЭКЦ МВД объяснили, что на момент проведения анализа не было технической возможности применить по меньшей мере два независимых ДНК-метода, как это практикуется сейчас. Сегодня для идентификации тел обязательно используют не менее двух генетических подходов, что позволяет минимизировать риск ошибки.

В ведомстве отмечают, что обстоятельства проведения экспертизы анализируются, а также оценивается необходимость дополнительных выводов и процедурных изменений в подобных делах в будущем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство обороны Украины обнародовало официальное заявление о выплате семье военнослужащего Назара Далецкого, который считался погибшим с сентября 2022 года, но 5 февраля 2026 года вернулся из российского плена. В ведомстве подчеркнули, что "семья Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству".
В 2023 году защитника официально похоронили после опознания по результатам ДНК-экспертизы, однако теперь выяснилось, что он жив. В ответ на слухи о возможном возвращении полученной помощи в МОУ заверили: "Министерство обороны не имеет правовых оснований и намерений для пересмотра решения о предоставлении средств семье... а также не намерено побуждать к возвращению их государству". В министерстве подчеркнули, что "все надлежащие выплаты семье защитника были произведены в соответствии с действующим законодательством Украины" на основе обстоятельств, установленных на тот момент. Ведомство признает, что это событие уникально и "содержит правовую коллизию, которая требует максимально деликатного и взвешенного подхода", а обстоятельства установления факта смерти еще требуют дополнительного изучения.



Источник: https://hromadske.ua/kryminal/259630-u-mvs-rozpovily-iak-provodyly-dnk-ekspertyzu-u-spravi-nazara-daletskoho-iakyy-vvazavsia-zahyblym-ale-povernuvsia-z-polonu
