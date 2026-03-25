Як працювала ППО України: деталі масованого обстрілу

Російські війська здійснили одну з наймасштабніших дронових атак по території України, використовуючи одразу кілька напрямків запуску безпілотників.

Масований російський обстріл України

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, який в ефірі продемонстрував дані з системи моніторингу повітряного простору.

За його словами, ворожі дрони заходили "колонами", зокрема через Чернігівську та Сумську області. Загалом було зафіксовано щонайменше сім напрямків, з яких здійснювалися запуски.

Така тактика дозволяє противнику створювати перевантаження для систем протиповітряної оборони, змушуючи розосереджувати сили для відбиття атаки.

Ігнат наголосив, що Сили оборони змушені були діяти в умовах надзвичайно високого навантаження, адже протягом дня росіяни запустили понад 500 дронів.

Попри масштабність атаки, українська протиповітряна оборона продемонструвала високу ефективність. За словами речника, лише близько 15 безпілотників досягли своїх цілей.

Таким чином, більшість дронів було знищено або нейтралізовано ще на підльоті.

У Повітряних силах підкреслюють, що відбиття таких масованих атак потребує значних ресурсів і координації, однак українські військові продовжують успішно протидіяти повітряним загрозам.



