«Працюють по всьому»: що кажуть росіяни про дрони ЗСУ

Російські військові блогери почали відкрито визнавати зростання ефективності українських безпілотників та ускладнення їх тактики застосування, зокрема на Херсонському напрямку.

Росіяни шоковані від нової тактики України на війні

Про це написав автор Z-каналу "Піонер запасу" Анатолій Кольчинський — колишній військовослужбовець РФ, який отримав важкі поранення на війні.

У своєму повідомленні він зазначив, що українські сили дедалі активніше експериментують із новими підходами до використання дронів, демонструючи високий рівень винахідливості.

Зокрема, за його словами, на Херсонському напрямку почали застосовувати безекіпажні катери як так звані "материнські платформи" для запуску ударних дронів. При цьому йдеться вже не лише про FPV-дрони, а й про більш складні системи, які здатні діяти на більших відстанях.

Він також зазначив, що такі дрони можуть заходити з боку узбережжя, зокрема через район Залізного Порту, і працювати по цілях у тилових районах.

За оцінкою російського блогера, українські підрозділи дедалі більше відходять від використання дронів виключно на передовій і роблять ставку на проникнення вглиб позицій противника.

Це свідчить про зміну тактики ведення бойових дій, де безпілотні системи відіграють не лише допоміжну, а й ключову роль у нанесенні ударів.

Аналітики зазначають, що подібні оцінки з боку російських джерел можуть вказувати на зростання тиску на їхні тилові райони та ускладнення логістики і управління військами.

