«Работают по всему»: что говорят россияне о дронах ВСУ

Ткачова Марія
Российские военные блоггеры начали открыто признавать рост эффективности украинских беспилотников и усложнение их тактики применения, в частности, на Херсонском направлении.
Россияне в шоке от новой тактики Украины на войне
Об этом написал автор Z-канала "Пионер запаса" Анатолий Кольчинский — бывший военнослужащий РФ, получивший тяжелые ранения на войне.
В своем сообщении он отметил, что украинские силы все активнее экспериментируют с новыми подходами к использованию дронов, демонстрируя высокий уровень изобретательности.
В частности, по его словам, на Херсонском направлении стали применять безэкипажные катера как так называемые "материнские платформы" для запуска ударных дронов. При этом речь идет уже не только о FPV-дронах, но и о более сложных системах, способных действовать на больших расстояниях.
Он также отметил, что такие дроны могут заходить со стороны побережья, в частности, через район Железного Порта, и работать по целям в тыловых районах.
По оценке российского блоггера, украинские подразделения все больше отходят от использования дронов исключительно на передовой и делают ставку на проникновение в глубь позиций противника.
Это свидетельствует об изменении тактики ведения боевых действий, где беспилотные системы играют не только вспомогательную, но и ключевую роль в нанесении ударов.
Аналитики отмечают, что подобные оценки со стороны российских источников могут указывать на рост давления на их тыловые районы и усложнение логистики и управления войсками.