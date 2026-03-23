Война с Россией «Работают по всему»: что говорят россияне о дронах ВСУ
«Работают по всему»: что говорят россияне о дронах ВСУ

Российский военный блоггер признал эффективность и усложнение тактики украинских дронов на Херсонском направлении

23 марта 2026, 18:15
Ткачова Марія

Российские военные блоггеры начали открыто признавать рост эффективности украинских беспилотников и усложнение их тактики применения, в частности, на Херсонском направлении.

«Работают по всему»: что говорят россияне о дронах ВСУ

Россияне в шоке от новой тактики Украины на войне

Об этом написал автор Z-канала "Пионер запаса" Анатолий Кольчинский — бывший военнослужащий РФ, получивший тяжелые ранения на войне.

В своем сообщении он отметил, что украинские силы все активнее экспериментируют с новыми подходами к использованию дронов, демонстрируя высокий уровень изобретательности.

В частности, по его словам, на Херсонском направлении стали применять безэкипажные катера как так называемые "материнские платформы" для запуска ударных дронов. При этом речь идет уже не только о FPV-дронах, но и о более сложных системах, способных действовать на больших расстояниях.

Он также отметил, что такие дроны могут заходить со стороны побережья, в частности, через район Железного Порта, и работать по целям в тыловых районах.

По оценке российского блоггера, украинские подразделения все больше отходят от использования дронов исключительно на передовой и делают ставку на проникновение в глубь позиций противника.

Это свидетельствует об изменении тактики ведения боевых действий, где беспилотные системы играют не только вспомогательную, но и ключевую роль в нанесении ударов.

Аналитики отмечают, что подобные оценки со стороны российских источников могут указывать на рост давления на их тыловые районы и усложнение логистики и управления войсками.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские силы начали достигать критического эффекта истощения российской армии, когда потери противника превышают возможности их пополнения. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на интервью командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ButusovPlus
