400 до 1: Мадяр розкрив шокуюче співвідношення втрат

Українські сили почали досягати критичного ефекту виснаження російської армії, коли втрати противника перевищують можливості їхнього поповнення. Про це повідомляє британське видання The Economist з посиланням на інтерв’ю командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Мадяр про втрати армії рф на війні проти України

За його словами, з початку зими українські безпілотники знищили або вивели з ладу щонайменше на 8 776 російських військових більше, ніж РФ змогла компенсувати.

Ключову роль у цьому процесі відіграють саме дрони, які стали одним із головних інструментів сучасної війни. Сили безпілотних систем України створили комплексну екосистему, що включає 15 взаємопов’язаних напрямів — від розвідки та спостереження до глушіння, мінування та виробництва вибухових засобів.

Як зазначає Бровді, така структура дозволяє ефективно знищувати противника при мінімальних власних втратах. Завдяки впровадженню жорстких протоколів безпеки рівень втрат у Силах безпілотних систем не перевищує 1%.

Окремо він навів показники ефективності: співвідношення втрат становить приблизно 400 російських військових на одного українського, а середня вартість знищення одного окупанта оцінюється у 878 доларів.

У матеріалі також наголошується, що така система ведення війни поки що залишається складною для повного розуміння навіть для військових структур НАТО.

Бровді підкреслив, що в умовах війни питання морального вибору відходить на другий план, адже йдеться про виживання.

Таким чином, за оцінками експертів, використання технологій, зокрема безпілотних систем, поступово змінює баланс сил на фронті та формує нову модель ведення бойових дій.

