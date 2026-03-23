Война с Россией 400 к 1: Мадяр раскрыл шокирующее соотношение потерь
400 к 1: Мадяр раскрыл шокирующее соотношение потерь

Украина начала истощать российскую армию быстрее, чем она успевает восполнять потери

23 марта 2026, 18:08
Ткачова Марія

Украинские силы начали достигать критического эффекта истощения русской армии, когда потери противника превышают возможности их пополнения. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на интервью командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Мадяр о потерях армии РФ на войне против Украины

По его словам, с начала зимы украинские беспилотники уничтожили или вывели из строя по меньшей мере на 8776 российских военных больше, чем РФ смогла компенсировать.

Ключевую роль в этом процессе играют именно дроны, ставшие одним из главных инструментов современной войны. Силы беспилотных систем Украины создали комплексную экосистему, включающую 15 взаимосвязанных направлений от разведки и наблюдения до глушения, минирования и производства взрывных средств.

Как отмечает Бровди, такая структура позволяет эффективно уничтожать противника при минимальных потерях. Благодаря внедрению жестких протоколов безопасности, уровень потерь в Силах беспилотных систем не превышает 1%.

Отдельно он привел показатели эффективности: соотношение потерь составляет около 400 российских военных на одного украинского, а средняя стоимость уничтожения одного оккупанта оценивается в 878 долларов.

В материале также отмечается, что такая система ведения войны пока остается сложной для полного понимания даже военных структур НАТО.

Бровди подчеркнул, что в условиях войны вопрос морального выбора отходит на второй план, ведь речь идет о выживании.

Таким образом, по оценкам экспертов, использование технологий, в том числе беспилотных систем, постепенно изменяет баланс сил на фронте и формирует новую модель ведения боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская армия активизировала наступательные действия на востоке Украины, пытаясь прорвать оборону Сил обороны сразу на нескольких стратегических направлениях.



Источник: https://www.economist.com/europe/2026/03/22/ukraines-top-drone-commander-wants-to-bleed-russias-army-dry
