logo_ukra

BTC/USD

70615

ETH/USD

2140.99

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія кинула десятки тисяч у наступ: Сирський розкрив шокуючі деталі

Росія активізувала штурми на сході, зазнавши тисячних втрат лише за кілька днів

23 березня 2026, 14:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російська армія активізувала наступальні дії на сході України, намагаючись прорвати оборону Сил оборони одразу на кількох стратегічних напрямках.

Сирський про зрив весняного наступу рф

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, противник задіяв значні сили, фактично кинувши у бій десятки тисяч військових у межах так званих "м’ясних штурмів".

У результаті по всій лінії бойового зіткнення розгорнулися інтенсивні та запеклі бої.

Сирський зазначив, що лише за чотири доби активних штурмових дій російська армія втратила понад 6090 військовослужбовців убитими та пораненими.

Попри масштабні атаки, російським військам не вдалося досягти суттєвих результатів на ключових напрямках.

За оцінками військового командування, така тактика свідчить про спроби противника досягти прориву за рахунок чисельної переваги, незважаючи на значні втрати.

Аналітики зазначають, що подібні дії характерні для поточного етапу війни, де противник намагається тиснути по всій лінії фронту, шукаючи слабкі місця в обороні.

Водночас українські сили продовжують стримувати наступ і завдавати ворогу значних втрат.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські війська протягом тижня намагалися активізувати наступальні дії на кількох напрямках, однак зазнали значних втрат, які перевищили 8 тисяч убитими та важкопораненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, російське командування почало усвідомлювати реальне становище своїх підрозділів на фронті. Частину командирів було замінено через викривлення інформації про ситуацію, однак це не вплине на загальний перебіг бойових дій. На Донеччині українські позиції залишаються стабільними. На Харківщині та Сумщині російські війська намагалися просунутися від державного кордону, проте їхні підрозділи зазнають уражень.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://hromadske.ua/viyna/261257-desiatky-tysiach-rosiian-kydaiut-u-miasni-shturmy-syrskyy-rozpoviv-pro-vesnianyy-nastup-rosiian-na-skhodi
Теги:

Новини

Всі новини